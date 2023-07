Trae Young se casa com a namorada de longa data, Shelby Miller

Trae Young é oficialmente um homem casado, tendo escolhido se casar com sua namorada de longa data, Shelby Milleraos 24 anos.

O casal está junto desde 2017, quando se conheceram no Universidade de Oklahomae eles compartilham um filho de um ano juntos.

Miller está grávida pela segunda vez e o casal está esperando uma menina.

Young segue na lista de estrelas da NBA para se casar durante a atual entressafra, com Joel Embiid também fazê-lo no início do verão.

O que o casal estava vestindo?

Foi um evento memorável para os convidados no casamento de Trae Young, embora bizarramente, tanto a noiva quanto o noivo estavam vestidos de branco.

O evento aconteceu nas Bahamas e as redes sociais fervilharam com fotos e vídeos do evento, principalmente da festa pós-festa.

O noivado deles foi longo, com Young fazendo a pergunta em dezembro de 2021, e até o filho deles, Tydus, estava vestido de branco para a ocasião.

Este casamento praticamente representa o ponto culminante de um excelente período de dois anos para o Estrela do Atlanta Hawks.

Ele não apenas assinou uma extensão de contrato de US $ 215 milhões por cinco anos com os Hawks no ano passado, como agora é um homem casado.