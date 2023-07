Travis Kelce tentou de tudo para encontrar o amor, é hora de Patrick Mahomes ajudar

Kansas City Chiefs ponta apertada Travis Kelce havia rumores de estar namorando apresentador de TV Salão Zuri logo depois que ele terminou com o jornalista esportivo Kayla Nicole final do ano passado. Ele tentou de tudo em busca do amor. Talvez seja hora de Patrick Mahomes lançar para ele um passe para touchdown, por assim dizer.

Kelce, 33, estrelou em um E! reality show chamado “Chasing Kelce” em 2016, onde conheceu Maya Benberry. Ele namorou com ela por oito meses antes de terminar logo antes de começar seu relacionamento com Nicole.

Steph Curry trolls Patrick Mahomes e Travis Kelce antes de sua partida de golfe

Kelce está atualmente solteiro, a menos que esteja namorando alguém secretamente, enquanto Mahomes se casou com sua namorada do colégio e tem dois filhos lindos.

Mahomes, 27 anos, é cinco anos mais novo que Kelce e já parece ter a vida toda resolvida.

Ele seria sensato em compartilhar algum conhecimento com seu companheiro de equipe sobre como fazer um relacionamento durar.

Patrick Mahomes já passou por tudo

Kelce parece manter sua vida pessoal longe dos olhos do público, o que Mahomes descobriu ser quase impossível de realizar.

A esposa do quarterback, Bretanha Mahomesrecentemente virou uma nova página, mas estava acostumado a fazer as notícias, de uma maneira ruim, com muita frequência.

Jackson Mahomesirmão mais novo de Patrick, também testou a paciência de seu irmão várias vezes e atualmente está com problemas legais por agressão sexual.

Patrick lidou com a pressão de forma admirável em meio ao drama e Kelce poderia aprender uma ou duas coisas com seu QB.

Travis Kelce deve abraçar os olhos do público

Travis revelou antes do Super Bowl ganhar contra seu irmão mais velho Jason Kelce e a Philadelphia Eagles que ele está solteiro e nada parece mudar.

Jasão, 35, casado Kylie McDevitt em 2018 e já tem três filhos, então ele também pode ajudar Travis a manter um relacionamento vivo.

A diferença de Travis em relação a Patrick ou Jason, no entanto, é que ele já é uma grande estrela.

Talvez o que Travis precise seja de uma namorada extremamente popular e para abraçar os olhos do público. Ele foi recentemente ligado a Garanhão Megan Theeentão esse é um bom primeiro passo.