Travis Scott dá camisa de fã nas costas e tênis nos pés em show

Vale a pena ser um Travis Scott fã na primeira fila, especialmente se você puder igualar sua energia e recitar suas letras – porque o cara pode simplesmente jogar um osso para você … como ele fez com esse cara.

O rapper esteve no exterior neste fim de semana, se apresentando no Rolling Loud na Holanda… onde ele estava em 10 em termos de hype e aceleração. Em um ponto durante seu set, ele desceu para a primeira fila para se misturar com a multidão, e um cara chamou sua atenção.