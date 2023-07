Travis Scott escolhe Tom Brady em vez de Lionel Messi na nova faixa ‘Meltdown’ do álbum Utopia

MFãs de música ao redor do mundo esperavam que o rapper Travis Scott lançasse seu novo álbum chamado ‘Utopia’. Não só foi lançada na última quinta-feira, como o próprio rapper a apresentou ao vivo no Rolling Loud, na cidade de Miami. Inicialmente, Travis Scott estava pressionando para fazer um show nas Pirâmides de Gizé, no Egito. O show não poderia acontecer naquele lugar, já que a equipe de Travis Scott argumenta que questões complexas de produção são a principal razão para isso. No entanto, o rapper está determinado a fazer esse show acontecer e ele continuará tentando fazer isso acontecer. O álbum foi lançado dois anos após o trágico show ‘Astroworld’ de Travis Scott, que deixou 10 mortos e vários feridos após uma grande multidão. Desde então, Scott não lançou nenhuma música.

Finalmente revelado: quem ganhou a cobiçada camisa de estreia de Messi?Twitter

Fazer aquela atuação em Miami vai ao encontro da mania de Lionel Messi que está começando a tomar conta da cidade. O próprio Scott canta ‘Meltdown’ com um recurso de Drake e ele realmente menciona a estrela do Inter Miami. É uma pequena letra em que ele é mencionado ao lado de Tom Brady, o maior jogador da NFL de todos os tempos. Isso mostra quanta influência o jogador argentino está começando a ter na cultura popular americana. Um dos maiores rappers do mundo está mencionando Lionel Messi em um dos álbuns mais esperados de 2023. Também temos a sensação de que essa febre só vai continuar crescendo. Messi veio para ficar. Agora você pode assistir Leo jogando na MLS através da Apple.

Quando é o próximo jogo de Leo Messi com o Inter Miami?

O próximo jogo do Inter Miami será na próxima semana na próxima rodada da Copa da Liga, após a classificação em primeiro lugar no Grupo J. Provavelmente será contra o vencedor do Grupo K, que inclui FC Dallas, Charlotte e Necaxa. Espera-se que Messi continue jogando este torneio e o Inter Miami já é considerado favorito para vencer apenas por sua presença. Uma coisa é certa, porém, seu impacto não seria tão imediato se suas habilidades no futebol não fossem tão impressionantes. Nenhum jogador da MLS tem esse tipo de talento no momento, Messi provou em dois jogos que está simplesmente em outro nível. Os Estados Unidos não estão preparados para o que Messi os fará passar. Drake parece saber uma ou duas coisas sobre isso. Aqui está a letra.