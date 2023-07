Treinador do Oklahoma, Brent Venables, causa polêmica com críticas a Deion Sanders

Oklahomatreinador principal, Brent Venablesacordei com um osso para escolher com a lenda do futebol Deion Sanders. Venables, que está entrando em seu segundo ano à frente do mais cedoestá tentando se recuperar de uma decepcionante 6-7 temporada.

Aparentemente com a intenção de melhorar o desempenho de sua equipe no próximo ano, Venables mirou em Sanders, visando seu uso frequente do portal de transferência e sua extensa rotatividade de elenco durante sua temporada de estreia no Colorado. De acordo com CBS Sportsmais de 70 jogadores deixaram o programa ou desistiram do futebol em maio, enquanto Sanders tentava reconstruir o Colorado do zero.

Venables não se conteve em seu crítica de Sanders, optando por avaliar um programa de uma conferência totalmente diferente. Durante uma entrevista com KREF 94,7 FM no 12 grandes dias de mídiaafirmou, “Eu dei aos caras 12 meses de graça. Eu era diferente de Deion. Eu dei aos caras 12 meses de graça para descobrir. Aqui estão três: vá para a aula, viva fora do campo e, quando você aparecer aqui, apareça com respeito e apreço por sua oportunidade. E se você fizer 0 de 3 por 12 meses, precisará de um novo começo, então ajudamos 21 caras, mais ou menos, a encontrar um novo começo.“

O técnico do Oklahoma, Brent Venables, é criticado por desviar o foco em meio às lutas da equipe

Vale a pena notar que Comentários de Venables vem logo após uma temporada sem brilho para o mais cedo. Com um registro 6-7 em 2022, Oklahoma experimentou seu pior desempenhoDesde 1998. Seria de se esperar que Venables estivesse ocupado abordando as deficiências da equipe e criando estratégias para melhorias. No entanto, em vez de se concentrar em seu próprio time, ele se sentiu compelido a se envolver em uma discussão sobre um treinador principal do primeiro ano no PAC-12. Surge a pergunta: como isso beneficia Oklahoma? Além disso, considerando os resultados medíocres alcançados com seu “graça” estratégia, alguém se pergunta se Venables realmente pensou que seus comentários eram uma boa ideia.

Se o mais cedo falhar em entregar uma temporada forte mais uma vez, Brent Venables pode esperar que seu assento fique escaldante. Talvez seja sensato para ele redirecionar seu foco para sua própria equipe e gastar menos tempo fixado em Deion Sanders.