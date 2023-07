Treinadora de hóquei feminino de Harvard ‘se aposenta’ após denúncia de colegas de equipe patinando nuas causando queimaduras de gelo e sangramento nos mamilos

katey Stone recentemente deixou o cargo de treinadora de hóquei feminino de Harvard depois que as jogadoras se apresentaram e falaram sobre o comportamento e as práticas abusivas constantes do ex-treinador, incluindo patinar nua.

A Universidade de Harvard informou os jogadoresfamiliares e todas as pessoas envolvidas na liga que estão procurando corrigir o rumo do time enquanto mudam a cultura em torno do time de hóquei feminino após o incidente com Stone.

Tanto o Atlantic quanto o Boston Globe fizeram uma extensa pesquisa sobre o assunto entrando em contato com atuais e ex-alunos da equipe e descobriram o que aconteceu até um dia antes da publicação da história pelos referidos veículos.

Patinação Nua

De acordo com o relatório “Havia um ritual chamado”Naked Skate” no The Bright-Landry Hockey Center … Jogadores de 2005 a 2023 disseram que testemunharam ou participaram do evento. Em alguns desses anos, os calouros foram instruídos a fazer um deslizamento “superman” no gelo que deixou alguns com queimaduras de gelo e mamilos sangrando.”

Depois do relatórioErin McDermott, O diretor atlético de Harvard fez uma declaração clara “Agora temos a oportunidade de acabar com as tradições da equipe que são prejudiciais à cultura da equipe e inconsistentes com as normas da nossa comunidade,”.

No entanto, McDermott não reconheceu que houve qualquer ‘trote’ por parte da equipe ou da comissão técnica, “Nossa atual equipe feminina de hóquei no gelo não promoveu uma cultura de trote”

“No entanto, está claro que algumas tradições nos últimos anos foram vividas de forma diferente por pessoas diferentes e nem todos se sentiram confortáveis ​​com essas atividades ou em expressar preocupações relacionadas ao programa.” Ela adicionou.

Depois que o relatório saiu, Harvard como instituição, um escritório de advocacia realizou uma investigação e, após concluir que as alegações eram verdadeiras, eles fizeram uma declaração que dizia “uma oportunidade para o departamento de atletismo liderar e promover uma cultura que reflita nossos valores de respeito mútuo, apoio mútuo, transparência em nossos processos e procedimentos e foco na segurança e dignidade de nossos alunos-atletas.”

Não houve nenhuma ação legal contra Stoneela treinou o time por 29 anos e ganhou 10 troféus Beanpoint antes de se aposentar.