TRF3 abriu inscrições de concurso público em 12/07

Na última quarta-feira, o TRF3 (Tribunal Regional Federal da Terceira Região) abriu o prazo de inscrições de seu novo concurso público. O órgão abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Portanto, as oportunidades do certame se destinam a diferentes cargos para estas áreas.

As vagas também variam nas exigências de formação, contando com oportunidades de nível médio/técnico e de nível superior, em especialidades diferentes.

Assim, aqueles que desejam se inscrever devem acessar o site da banca examinadora, ou seja, a Fundação Vunesp, entre 12 de julho e 14 de agosto. Para quem deseja solicitar isenção na taxa de inscrição, o prazo termina nesta quinta-feira, 13 de julho.

Entenda melhor, logo abaixo, como será o processo seletivo.

Quais serão os cargos para o TRF3?

O edital para o TRF3 conta com um total de 21 vagas imediatas. Além disso, o concurso também terá formação de cadastro de reserva. Isso significa, portanto, que o órgão poderá chamar mais candidatos de acordo com sua necessidade, enquanto o concurso for válido.

Nesse sentido, exigindo nível médio/técnico de formação, as oportunidades serão para o cargos de Técnico Judiciário, nas áreas de:



Agente da Polícia Judicial;

Edificações;

Enfermagem;

Informática;

Segurança do Trabalho.

Para estes cargo, a remuneração é de R$ 8.046,84, com 40 horas de trabalho por semana.

Além disso, o concurso também oferta vagas que exigem nível superior, ou seja, o cargo de Analista Judiciário, nas áreas de:

Administrativa;

Arquitetura;

Arquivologia;

Contadoria;

Enfermagem;

Engenharia (Civil/Elétrica/Mecânica);

Estatística;

Informática;

Medicina (Clínica Geral/do Trabalho/Psiquiatria);

Psicologia;

Serviço Social;

Oficial de justiça avaliador federal;

Judiciária.

Neste caso, o salário é de R$ 13.202,62, também com uma jornada de 40 horas semanais.

É importante, então, que o candidato consulte o edital para entender os critérios que cada função exige. Isto é, visto que, para algumas é necessário ter curso técnico para além do médio, por exemplo, além de registro em órgão da classe e até mesmo experiência, a depender da área.

Ademais, é neste documento que o candidato poderá conferir as atribuições de cada cargo, ou seja, quais serão suas responsabilidades enquanto servidor.

Para cada oferta, o candidato também irá conferir onde será a lotação.

Quais serão as etapas do certame?

A depender do cargo que o candidato for concorrer, poderá passar pelas fases de:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, também de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. No entanto, esta etapa poderá consistir em um estudo de caso ou uma redação, a depender da função;

Prova Prática de capacidade física, de caráter eliminatório, apenas para o cargo de Técnico judiciário, na especialidade Agente da Polícia Judicial.

Desse modo, primeiramente, os candidatos deverão realizar a prova objetiva, com 80 questões para Agente da Polícia Judicial e 60 questões para os demais cargos.

Esta fase terá 4 horas e 30 minutos de duração, ocorrendo no dia 08 de outubro deste ano.

Também nesta data e período de tempo, o candidato deverá fazer a prova discursiva. No entanto, é importante lembrar que sua correção apenas acontecerá para aqueles que se aprovarem na primeira fase.

Para o cargo de Técnico Judiciário na especialidade Agente da Polícia Judicial, a

prova discursiva será uma redação. Contudo, para os demais cargos, a prova discursiva consistirá em duas questões de estudo de caso.

Nesse sentido, é muito importante que o candidato consulte o conteúdo programático do edital do TRF3. Desse modo, será possível entender melhor os temas que cada disciplina poderá cobrar para cada cargo.

Por fim, para o Agente da Polícia Judicial a fase final inclui:

Barra fixa pronada/teste dinâmico de barra para o sexo masculino;

Barra fixa pronada/teste estático de barra para o sexo feminino;

Corrida de 12 minutos para todos os candidatos deste cargo.

Para se aprovar, então, o candidato deve atingir uma pontuação final que o classifique.

Como se inscrever no concurso?

Aqueles que desejarem concorrer às vagas do TRF3 deverão se inscrever até o dia 14 de agosto no site da Fundação Vunesp.

Na página, primeiramente, é importante que o candidato leia o edital com atenção. Dessa forma poderá conhecer todas as regras do concurso, além de conferir se cumpre os critérios do cargo que deseja.

Então, deverá clicar em “Inscreva-se”, se identificando para preencher todo o formulário de inscrição com suas informações e opção de cargo. Considerando que as provas de Técnico e de Analista Judiciário serão em turnos diferentes, será possível se inscrever para as duas opções.

Por fim, o candidato deve pagar a taxa de inscrição no valor de:

R$ 115 para os cargos de Analista Judiciário;

R$ 105 para os cargos de Técnico Judiciário.

No entanto, ainda é possível requerer a isenção deste valor nesta quinta-feira, dia 13 de julho. Para fazê-lo, o candidato deve se encaixar nas seguinte situações:

Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Em ambos os casos é necessário comprovar estes critérios a partir de documentação.

Como funciona o TRF3?

A criação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região ocorreu com os outros quatro Tribunais Regionais Federais. Isto é, de acordo com o artigo 27, § 6º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal de 1988.

Assim, o objetivo era de substituir e regionalizar a jurisdição do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR).

Portanto, ocorreu a inauguração simultânea dos Tribunais Regionais Federais, em 30 de março de 1989, de forma que suas sedes ficaram em:

São Paulo;

Brasília;

Rio de Janeiro;

Porto Alegre;

Recife.

Desse modo, foi a lei nº 7.727, de 1989 que previu suas composições iniciais.

Atualmente, o TRF3 conta com mais de 50% das ações da Justiça Federal brasileira, um número bem expressivo, considerando a extensão do país. Assim, aqueles que conseguirem aprovação no certame irão trabalhar com uma demanda importante do Poder Judiciário do Brasil.

A sede do Tribunal, hoje em dia, é na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo/SP. No entanto, existem dezenas de sedes em diferentes cidades dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.