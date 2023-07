Trio do Barcelona se reúne: Jordi Alba se juntará a Messi, Busquets no Inter de Miami

Aoutro de Lionel Messiamigos de está prestes a se juntar a ele em Miami.

De acordo com Miami Heralddeixado para trás Jordi Alba irá juntar-se Inter Miami nos próximos dias, já que chegou a um acordo com o clube. Isso significa Liga principal de futebol em breve será o lar de três dos jogadores mais famosos do futebol – e todos eles estarão no mesmo time novamente.

Atual Espanha capitão alba voltou para FC Barcelona em 2012, após três temporadas no Valênciae jogou com Messi até que o argentino partiu para PSG em 2021. Alba e See More Sérgio Busquetsque também chegará ao Inter Miami em questão de dias, foram Apenas companheiros e capitães até alguns meses atrás, quando seus contratos expiraram no clube catalão. Eles também jogaram para A vermelha até Busquets anunciar sua aposentadoria do futebol internacional no ano passado.

Quando Alba poderia estrear?

albaque fez 459 partidas pelo Barcelona e conquistou 17 troféus no clube, deve ser anunciado como novo Inter Miami jogador ao lado de seus companheiros de longa data em 16 de julho. O trio deve estrear junto durante o Taça da Liga jogo contra Cruz Azul em 21 de julho.

Inter Miami terá que fazer algumas mudanças de elenco para acomodar Messi como um Jogador Designadocom meia Rodolfo Pizarro espera deixar o clube nos próximos dias para abrir espaço. Busquets ocupará outro lugar de Jogador Designado, enquanto o Inter Miami parece capaz de criar espaço suficiente dentro do teto salarial existente para integrar o novo contrato de Alba.

Iniesta para concluir invasão de ex-jogadores do Bara?

Inter Miami pode não ser feito o recrutamento Messi‘s amigos ainda. Relatórios afirmam que o próximo alvo do clube andrs iniesta durante a janela de transferência secundária, que está aberta até o mês de julho em MLS.

iniesta39, encerrou recentemente sua passagem de cinco anos no clube japonês Peixe Kobe e jogou 16 anos ao lado de Messi no Camp Nou. Ele não sinalizou sua intenção de se aposentar e pode ser tentado por mais uma chance de jogar ao lado do GOAT.

No entanto, resta saber quanto mais espaço o Inter Miami pode abrir em seu elenco para acomodar os salários dos jogadores após as negociações de Messi, Busquetse alba estão finalizados.