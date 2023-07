Troca acalorada entre Draymond Green e o pai de Jordan Poole continua

EUNão parece que Draymond Green esteja pronto para terminar sua briga com o pai de Jordan Poole tão cedo.

As idas e vindas começaram quando a estrela do Golden State Warriors abordou o incidente entre ele e Poole enquanto no “Pat Bev Podcast” da Barstool Sports esta semana.

Ao comentar sobre o incidente de outubro de 2022 em que ele socou Poole na cara, Verde afirmou que seu então companheiro de equipe estava pressionando seus botões antes que o incidente acontecesse.

“Eu não apenas bato nas pessoas” Verde disse. “O diálogo acontece e o diálogo acontece ao longo do tempo.

“Você geralmente não é desencadeado por algo assim tão rápido a esse ponto. Este é um time, não há ninguém no meu time me acionando em um instante.

“Nós sabemos coisas que você não diz entre os homens. Nós sabemos coisas que você tem que se sustentar. Como eu admiti antes, eu estava errado na maneira como lidei com a situação em que estávamos.”

Green responde ao pai de Poole

Verdeos comentários de não se encaixaram bem com Jordan Poolepai de, Antonioque disparou contra Draymond no Twitter na noite de terça-feira.

“Estou de acordo com isso, isso é uma besteira” Anthony Poole disse. “Jp era o cara dele e ele me evitou o ano passado.”

“Ele é um mole como uma cadela e eu estou de pé sobre isso e ele não se desculpou comigo e com minha esposa. Então ele é coxo e eu e ele podemos nos encontrar quando ele quiser.”

Nunca um para ficar para baixo, Draymond respondeu a Pooleao negar que o evitou durante toda a temporada.

“Isso é tão fofo,” Draymond disse. “É impossível evitar você [at] uma arena por um ano campeão. Eu tenho que pegar minha família daquela sala de família a cada jogo.

“E pare de usar essas palavras, elas geralmente não caem bem entre os homens.”