Troque moeda de R$ 1 REAL por até R$ 10 MIL

A venda de moedas raras tem se tornado um negócio cada vez mais lucrativo no Brasil. Nos últimos meses, o assunto está se popularizando no país, virando a cabeça de colecionadores, que mostram verdadeira disposição a pagarem altas quantias para adquirirem os itens desejados.

Você sabia que diversas moedas tem valor muito maior do que elas representam? Isso mesmo! Existem colecionadores dispostos a pagarem muito caro por exemplares que possuem erro de fabricação.

Então, como uma moeda com erro pode valer tanto? É justamente o erro que aumenta o valor do item, pois o torna raro, único. E os colecionadores buscam itens que tenham características peculiares e bastante restritas.

O que torna uma moeda valiosa?

A saber, não são apenas as moedas que fazem sucesso, mas também diversas cédulas possuem valores muito altos. Isso também acontece devido a características únicas destas cédulas, assim como ocorre com as moedas.

O termo “numismata” se refere a quem estudou ou se especializou em moedas ou medalhas. Além disso, o termo também vem sendo utilizado para identificar quem coleciona este itens. Aliás, há algumas características que valorizam um modelo, como:

Exemplares fabricados para datas comemorativas;

Modelos com erro de cunho ou fabricação;

Poucos exemplares produzidos;

Poucas unidades em circulação no país.

Em resumo, essas são as principais características que tornam uma moeda ou uma cédula mais valiosas. Como os colecionadores buscam itens raros e únicos, tais fatores chamam atenção deles, que costumam pagar caro para possuírem estes itens.

Conheça a moeda de UM REAL que vale até R$ 10 mil

No Brasil, a Casa da Moeda fabrica o dinheiro conforme os pedidos feitos pelo Banco Central (BC). Em algumas ocasiões, como datas comemorativas e momentos de celebração, o BC costuma solicitar a fabricação exclusiva e limitada de alguns exemplares. Geralmente, são estes modelos que costumam valer uma fortuna devido à sua quantidade restrita.

Contudo, outro fator que eleva o valor das moedas é se ela tiver algum erro de fabricação. E é justamente um exemplar com um erro “bobo” que está mexendo com o imaginário dos brasileiros que gostam de colecionar moedas raras.

Trata-se de um modelo de 1998 que tem uma letra P ao lado do ano de fabricação do exemplar. Veja abaixo como é a moeda:



Em suma, esse modelo foi feito para testar a qualidade de cunhagem antes da produção da moeda em escala nacional. Aliás, o BC costuma lançar milhões de moedas de R$ 1 devido ao seu baixo valor unitário. Por isso, quanto mais rara a moeda, mais valiosa ela se torna. Portanto, não perca tempo e procure o modelo dentro da sua carteira ou no fundo da gaveta.

Veja como vender moedas

Muitas pessoas têm moedas raras, mas não sabem como vendê-las. É muito comum encontrar na internet comentários de brasileiros dispostos a vender moedas ou cédulas, mas que não sabem bem como fazê-lo. Por isso, leia abaixo como fazer isso de forma prática.

Essa questão é simples, mas é preciso que todos os que estão dispostos a venderem seus modelos fiquem atentos a alguns fatores. Em síntese, os colecionadores buscam exemplares com algumas características. Caso os modelos não possuam isso, a venda pode nem se concretizar.

Confira abaixo o que aumenta o valor da moeda:

Não possuir arranhão;

Ter a imagem limpa e sem manchas;

Possuir todos os traços e marcas de fabricação.

As pessoas que tiverem exemplares nestas condições deverão ter mais facilidade para venderem seus itens, pois estes são os mais procurados pelos colecionadores.

Em síntese, os especialistas afirmam que o melhor é manter a moeda conservada em algum saquinho ou papel filme para que ela mantenha as suas formas originais. Isso pode ser feito com outros modelos, que podem se valorizar com o passar do tempo. Portanto, fique atento para não deixar de ganhar uma bolada devido ao pouco cuidado com as moedas.

Por fim, os interessados em vender seus exemplares podem entrar em sites especializados, ou em sites de e-commerce, como Shopee, Mercado Livre e similares.

Há muitos colecionadores dispostos a pagar caro para terem modelos raros, e essa é uma chance para ganhar um dinheiro extra sem fazer muito esforço.