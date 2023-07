TUF Hang: McGregor vs. Chandler TUF 31 show de reação ao vivo, episódio 6

Junte-se a Alexander K. Lee e E. Casey Leydon enquanto eles reagem ao episódio 6 de O lutador final 31 sobre TUF penduradoque vai ao ar no YouTube todas as terças-feiras às 23h ET/20h PT/4h IST imediatamente após a conclusão de TUF 31: McGregor x Chandler.

TUF 31: McGregor x Chandler vai ao ar às terças-feiras às 22h ET na ESPN/ESPN+.

Conor McGregor e Michael Chandler são os treinadores da 31ª temporada do reality show do UFC. Esta temporada coloca candidatos promissores (Team McGregor) contra ex-lutadores do UFC (Team Chandler).

Espera-se que os dois pesos leves colidam em algum momento no futuro, que será a primeira luta de McGregor desde a lesão devastadora na perna que sofreu em sua derrota na trilogia de julho de 2021 para Dustin Poirier.

Assista ao sexto episódio de TUF pendurado acima. Uma versão somente em áudio do programa será encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher assim que o programa for ao ar.