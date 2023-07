Tufão(ciclone) transforma ruas em rios e deixa 2 Mortos! Veja Vídeo do Desastre!

A capital chinesa foi surpreendida por um cenário de devastação causado por chuvas intensas. As ruas se transformaram em verdadeiros rios, carros foram arrastados e a população se viu em meio a um caos sem precedentes.

Chuvas Intensas: Cenário de Devastação

Neste final de semana, Pequim, a grande capital da China, vivenciou um cenário de destruição. As chuvas intensas, causadas pelos resquícios do tufão Doksuri, resultaram em inundações severas, deixando um rastro de destruição e desespero.

O Impacto das Chuvas

As chuvas sem trégua transformaram as ruas da cidade em rios, arrastando veículos e causando a morte de pelo menos duas pessoas. Além disso, centenas de pessoas ficaram presas em suas casas, apesar da evacuação em massa promovida durante a noite.

Inundações em Massa

As inundações tomaram conta de centenas de ruas na capital chinesa. Vídeos publicados pela mídia estatal mostram veículos semi-submersos sendo arrastados pelas fortes correntezas, especialmente no distrito de Mentougou. Veja vídeo da destruição abaixo:

Resgate e Evacuação



Em meio ao caos, foram encontrados dois corpos em um rio durante uma patrulha de emergência. Equipes de resgate trabalharam incansavelmente para salvar centenas de pessoas presas em diferentes partes da cidade.

Chuvas Além de Pequim

Não apenas Pequim, mas também a cidade vizinha de Tianjin e a província de Hebei foram severamente atingidas pelas chuvas. Essa região, quase do tamanho do Reino Unido, ainda sofria os efeitos do Doksuri, que foi rebaixado para a categoria de depressão tropical no fim de semana.

Rios em Níveis Perigosos

Três dos cinco rios que compõem a bacia do rio Hai atingiram níveis perigosos. Algumas residências foram inundadas pelo rio Yongding e quase 55 mil pessoas tiveram que ser evacuadas de suas casas na cidade de Baoding.

Doksuri: Uma Tempestade Devastadora

Doksuri foi uma das tempestades mais fortes a atingir a China em anos. Ele causou inundações generalizadas na província de Fujian, no sul, forçando centenas de milhares de pessoas a abandonarem suas casas.

Precipitação Recorde

A precipitação média em Pequim atingiu 176,9 milímetros entre a noite de sábado e a tarde de segunda-feira. A precipitação máxima registrada em uma estação meteorológica em Mentougou foi de 580,9 mm.

Lições a Serem Aprendidas

Eventos climáticos como esse são um lembrete do poder da natureza e da necessidade de estarmos preparados para lidar com eles. As chuvas em Pequim servem como um alerta para a importância de sistemas eficazes de gestão de desastres e infraestrutura resiliente.

Fica claro que o impacto das chuvas em Pequim foi extremamente severo. As consequências dessas chuvas e a devastação causada pela tempestade Doksuri mostram a importância de medidas de prevenção e preparação para eventos climáticos extremos.

O que é um Tufão?

Tufão é um termo que descreve um tipo específico de ciclone tropical, caracterizado por se formar nos mares orientais, principalmente nos mares da China e no oceano Índico. Esse fenômeno meteorológico possui um poder destrutivo massivo, com ventos que podem alcançar velocidades de até 360 km/h.

Como os tufões são formados:

Os tufões são formados quando uma série de condições meteorológicas específicas se alinham. No coração de todo tufão, há uma área de baixa pressão atmosférica. Em torno desse núcleo, o ar quente e úmido sobe, criando uma coluna de nuvens e chuva. Este processo de formação de tufões é semelhante ao de outros ciclones tropicais, como furacões e tempestades tropicais.

O impacto dos tufões na Ásia e Oceania:

Os tufões são particularmente comuns na China, Filipinas e Japão. Nos últimos anos, esses países foram atingidos por alguns dos tufões mais destrutivos da história. Entre eles, destacam-se:

Super Tufão Haiyan: causou mais de 4 mil mortes

Tufão Nancy: atingiu ventos de até 306 km/h

Tufão Vera: matou mais de 5 mil pessoas no Japão, com ventos de 305 km/h

Tufão Tip: o maior tufão já registrado, com um diâmetro de tempestade de quase 2.220 km

Tufão vs Furacão: Qual a diferença?

Enquanto os termos “tufão” e “furacão” são frequentemente usados de forma intercambiável, eles se referem a tipos diferentes de ciclones tropicais. A principal diferença entre os dois é a região em que se formam.

Os tufões ocorrem no Oceano Pacífico Noroeste (a oeste da linha internacional da data), no sul da Ásia e na parte ocidental do oceano Índico. Por outro lado, os furacões são ciclones tropicais que se formam no Oceano Atlântico Norte, Oceano Pacífico Nordeste (a leste da linha internacional da data) e no Oceano Pacífico Sul.