TV de Silvio Santos e Patrícia Abravanel é vendida com aprovação de toda família

Com origem em 1992, uma das emissoras do “dono do baú”, bem como de sua herdeira, Patrícia Abravanel, a TV Alphaville possui sede em Santana do Parnaíba. A cidade fica situada a 30 km da capital paulista. Até abril deste ano, a empresa fazia parte do Grupo Silvio Santos.

A emissora se destaca como pioneira na implementação da TV a cabo e uma das primeiras a transmitir programas em alta definição. Assim, a TV Alphaville alcançou posição de destaque no mercado.

Um pouco mais sobre Silvio Santos

Senor Abravanel, famoso por seu nome artístico Silvio Santos, veio ao mundo no Rio de Janeiro, em dezembro de 1930. Sua trajetória teve início em 1960, quando estreou como apresentador no programa “Vamos Brincar de Forca” na TV Paulista. Este, mais tarde, se transformou no “Programa Silvio Santos”.

Ao longo de sua carreira, Silvio alcançou grande êxito como apresentador de televisão e também desempenhou atividades no âmbito da música e política. Ademais, ele é um destacado empresário, possuindo uma substancial fortuna, estimada em R$ 1,63 bilhão.

É importante destacar que os empreendimentos de Senor Abravanel são diretamente administrados por uma holding que leva seu nome. Ela engloba ativos da empresa de cosméticos Jequiti, da Liderança Capitalização, da Sisan Empreendimentos Imobiliários e também do Hotel Jequitimar.

O que é a TV Alphaville?

A TV Alphaville foi estabelecida em 1991 e se tornou amplamente reconhecida na região interiorana de São Paulo. Como citamos, ela se destacou por ser pioneira na introdução da TV a cabo na localidade. Atualmente, a TV Alphaville está disponível em diversos condomínios residenciais localizados no bairro Alphaville, em São Paulo.

Como a TV Alphaville foi vendida?

Patrícia Abravanel, que assumiu a apresentação do programa mais tradicional do SBT em substituição ao pai, tornou-se uma das sócias majoritárias em 2017. Dessa forma, passou a deter 55% das ações do canal.

Entretanto, ainda neste ano, a empresa que pertencia ao Grupo Silvio Santos foi vendida para a Brasil TecPar, com a aprovação de toda a família. A negociação foi conduzida de forma discreta e apenas uma nota foi divulgada para anunciar o acordo.

O que dizem os CEOs da Brasil TecPar e TV Alphaville

“A TV Alphaville acaba de estabelecer um acordo com uma das principais companhias de telecomunicação do país, a Brasil TecPar. Ao longo da nossa trajetória na região, temos orgulho de todos os serviços de TV, internet e sistemas de segurança que desenvolvemos, assim como dos laços que criamos com os residentes. Selecionar a empresa ideal para nos auxiliar em nosso crescimento e proporcionar ainda mais tecnologia aos nossos assinantes e oportunidades para nossos colaboradores foi uma decisão tomada com extrema cautela.”, informou a TV Alphaville.

“Achamos exatamente o que buscávamos. É evidente e inequívoco para nós que as plataformas de serviços sob demanda estão conquistando cada vez mais espaço e clientes das tradicionais TVs por assinatura. Nossos objetivos incluem a manutenção e o crescimento em todas as ofertas do nosso portfólio. Somos uma plataforma consolidada no mercado de internet e serviços correlatos e, para preservar, expandir e otimizar nossa atuação nesse segmento, o crescimento inorgânico através da aquisição de carteiras de clientes é a estratégia adotada no momento. Estamos cientes dos desafios do mercado e somos proficientes em operações de grande importância”, declarou Gustavo Stopck, CEO da Brasil TecPar.

Em suma, essa aquisição abrirá novas oportunidades de expansão para a empresa em uma região com alta densidade populacional e uma economia desenvolvida. Isso se mostra extremamente promissor para o crescimento planejado. Com essa estratégia, as marcas líderes do grupo, Ávato Tecnologia e Amigo Internet, poderão fortalecer a oferta local com seus diversos produtos e serviços, enriquecendo ainda mais a gama de recursos disponíveis.