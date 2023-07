TV Digital chega a ESTES municípios brasileiros e anima a todos

A televisão digital tem se tornado cada vez mais presente no Brasil, proporcionando uma experiência de transmissão de conteúdo com qualidade superior de som e imagem. Com o objetivo de expandir a TV digital no país e oferecer mais opções de canais para a população, o Ministério das Comunicações (MCom) concedeu autorizações para seis entidades executarem o serviço de retransmissão de televisão (RTV) em caráter primário e com tecnologia digital.

Essas autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) no dia 19 de julho de 2023.

Municípios Beneficiados

Os moradores de sete municípios terão acesso a uma programação de televisão com qualidade digital. Confira abaixo os municípios contemplados e os respectivos canais autorizados:

Município Canal Tobias Barreto (SE) 20 e 22 Caratinga (MG) 42 Alpinópolis (MG) 28 Carmo do Rio Claro (MG) 30 Guaxupé (MG) 32 Clevelandia (PR) 24 Itiquira (MT) 30

Essas autorizações permitem que os canais transmitam a programação com qualidade superior de som e imagem, sem interferências no sinal. É importante ressaltar que, de acordo com a Portaria de Consolidação GM/MCom nº 01/2023, as entidades autorizadas devem observar os prazos para a obtenção da autorização de uso de radiofrequência junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e solicitar o licenciamento da estação antes de iniciar a execução do serviço de RTV.

Adaptação para Melhor Qualidade

Além das autorizações para a retransmissão de televisão digital em caráter primário, o MCom também autorizou a adaptação da outorga para que a Fundação Cultural Santa Bárbara opere em caráter primário. Essa adaptação permitirá que seis municípios sintonizem em qualidade superior de imagem e som da TV digital, reduzindo a possibilidade de interferências. Os municípios beneficiados são:

Porto Alegre (RS)

Canta (RR)

Teresópolis (RJ)

Cariri do Tocantins (TO)

Natal (RN)

Joinville (SC)

Assim como nas autorizações anteriores, a entidade beneficiada com as adaptações também deve observar os prazos para a obtenção da autorização de uso de radiofrequência junto à Anatel, conforme previsto na Portaria de Consolidação GM/MCom nº 01/2023.

Benefícios da TV Digital

A TV digital representa um avanço significativo em relação à televisão analógica, oferecendo uma série de benefícios para os telespectadores. Além da qualidade superior de som e imagem, a TV digital também proporciona uma maior diversidade de canais, permitindo que os espectadores tenham acesso a uma variedade de conteúdos.



Com a transmissão em formato digital, é possível aproveitar recursos adicionais, como guias eletrônicos de programação, legendas, áudio e vídeo em alta definição, interatividade e até mesmo a possibilidade de assistir à programação em dispositivos móveis.

Além disso, a TV digital também contribui para a otimização do espectro eletromagnético, permitindo uma melhor utilização dos recursos disponíveis. Isso significa uma maior eficiência na transmissão de sinais de televisão, reduzindo possíveis interferências e proporcionando uma experiência de visualização mais estável e livre de ruídos.

Avanços na TV Digital no Brasil

O Brasil tem avançado significativamente na implementação da TV digital em todo o território nacional. A migração do sinal analógico para o sinal digital tem ocorrido de forma gradual, permitindo que mais pessoas tenham acesso aos benefícios dessa tecnologia.

A expansão da TV digital para novos municípios é resultado dos esforços do Ministério das Comunicações em parceria com as entidades responsáveis pela transmissão do sinal. A concessão de autorizações para a retransmissão de televisão digital em caráter primário e as adaptações das outorgas garantem que a população tenha acesso a uma programação de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento da comunicação no país.

Ademais a disponibilidade de programação de televisão em qualidade digital traz inúmeros benefícios para os moradores dos municípios contemplados. Com a transmissão em formato digital, é possível desfrutar de uma melhor qualidade de som e imagem, além de uma maior diversidade de canais e recursos adicionais.

A expansão da TV digital no Brasil é uma conquista importante, resultado dos esforços do Ministério das Comunicações em parceria com as entidades responsáveis pela transmissão do sinal. Essas autorizações e adaptações representam um avanço significativo na oferta de conteúdo de qualidade para a população, contribuindo para o desenvolvimento da comunicação no país.

A TV digital é uma realidade que veio para ficar, e a expectativa é que mais municípios sejam contemplados com a tecnologia nos próximos anos. Com isso, os brasileiros poderão desfrutar de uma experiência televisiva ainda mais completa e satisfatória, com uma programação diversificada e de alta qualidade.