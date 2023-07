Tweets limitantes de Elon Musk disponíveis para visualização por usuários não verificados

O Twitter estava passando por interrupções em massa neste fim de semana – e agora, Elon Musk explicou por que … ele está instituindo uma nova política que limita os clientes não pagantes a uma contagem diária de tweets.

O executivo do Twitter abordou um grande problema que os usuários do Twitter em geral estavam enfrentando no sábado – ou seja, a incapacidade de ver novos tweets, mergulhar nas tendências ou atualizar seu feed principal. Todos estavam recebendo a mesma mensagem… Limite de taxa excedido.

Muitas pessoas presumiram que havia algum tipo de problema de capacidade do servidor que o Twitter estava enfrentando – não é a primeira vez que isso acontecia sob a supervisão do EM – ou que havia apenas uma falha no sistema. Errado em ambos os casos… o que foi confirmado pelo próprio Elon.

Ele escreveu … “Para lidar com níveis extremos de coleta de dados e manipulação do sistema, aplicamos os seguintes limites temporários: 300/dia.”

Para lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema, aplicamos os seguintes limites temporários: – As contas verificadas estão limitadas à leitura de 6.000 postagens/dia

– Contas não verificadas para 600 postagens/dia

– Novas contas não verificadas para 300/dia —Elon Musk (@elonmusk) 1º de julho de 2023

Ele seguiu com uma piada de troll, dizendo que as pessoas estavam atingindo seus limites de taxa ao ler todos os tweets sobre os limites de taxa sendo excedidos – mas depois mudou de ideia na queda de um chapéu (de novo) prometendo aumentar a contagem é todas as frentes por um smidge.

Ele diz que os usuários verificados receberão em breve 8.000 tweets por dia, os usuários não verificados receberão 800 e os novos usuários não verificados receberão 400. Resumindo, ele está estabelecendo um limite rígido para a quantidade de tweets que as pessoas podem ver em um dia… MUITA resistência e reação.

Taxa limitada devido à leitura de todas as postagens sobre limites de taxa —Elon Musk (@elonmusk) 1º de julho de 2023

Este parece ser mais um jogo para levar as pessoas a se inscreverem no Twitter Blue e pagarem para serem verificadas – algo EM e companhia. vêm tentando fazer há meses, desde o lançamento do novo serviço… e ficando sem clientes interessados. O Twitter Blue custa US$ 8/mês.

Claro, isso vem na sequência de notícias, alguns meses atrás, de que a avaliação do Twitter havia sido reduzida em pelo menos um terço desde a aquisição de Musk. Ele o comprou por US$ 44 bilhões, mas agora é relatado que vale entre US$ 8 e US$ 15 bilhões… e Elon também tem sido franco sobre os desafios econômicos recentes, incluindo a obtenção de novos anunciantes e fluxos de receita.

Agora ele colocou sua base de usuários em um canto e está forçando a mão deles. Como resultado, vários usuários do Twitter estão considerando outras opções – e a “morte” do Twitter também está em alta.