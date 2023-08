Tweets quentes: consequências do UFC 291, Justin Gaethje se torna o novo BMF, onde Dustin Poirier vai daqui

O UFC 291 está nos livros e foi incrível. Ao contrário da viagem anterior para Utah, o UFC 291 teve um monte de finalizações e coisas insanas aconteceram. Justin Gaethje venceu Dustin Poirier para se tornar o novo campeão do BMF, Alex Pereira continua a acelerar uma carreira no Hall da Fama, Derrick Lewis voltou à coluna de vitórias e depois teve uma celebração pós-luta para sempre, e o trágico deslize de Tony Ferguson contínuo. Então vamos falar sobre tudo isso.

Justin Gaethje

Onde Justin Gaethje se classifica entre os melhores lutadores que nunca ganharam um título indiscutível do UFC? —Mookie Alexander (@mookiealexander) 30 de julho de 2023

Muito mais alto depois de sábado.

Vamos começar por aqui: Gaethje é um pouco atípico no MMA, porque em um esporte onde quase todo mundo é superestimado até certo ponto, ele provavelmente é subestimado ao mesmo tempo em que é universalmente amado como provavelmente o lutador mais emocionante de todos os tempos. Essa é uma agulha extremamente específica para enfiar, mas é verdade. De suas oito vitórias no UFC, todas contra caras de alto nível, veja bem, Gaethje foi o azarão em seis delas (as únicas vezes em que foi favorito e venceu foram contra Michael Chandler e Donald Cerrone). E acho que muito disso vem da ideia de que seu estilo não é classicamente bonito, o que o torna difícil de entender; quando você vai para o hospital depois de cada uma de suas vitórias, é mais difícil convencer as pessoas de que você é o melhor de todos os tempos.

Mas Gaethje realmente está reivindicando esse tipo de título.

O peso leve é ​​a melhor divisão do MMA (isso é fato). Estamos falando de uma categoria de peso em que um cara com 12 vitórias consecutivas não conseguiu lutar por um título indiscutível, e onde vários lutadores com oito vitórias consecutivas não lutaram por nenhum tipo de cinturão. É uma divisão onde você tem que fazer uma série de atuações incríveis para ficar entre os 15 primeiros, e mesmo assim, você ainda está a várias lutas da disputa; e a qualquer momento se alguém cair ou algo acontecer e você acabar enfrentando um top 40, ele pode vencê-lo porque as margens são muito pequenas. E naquele tanque de tubarões, Gaethje permaneceu um cara importante por anos. Isso é uma pena enorme em seu boné.

Nesse sentido, as vitórias de Gaethje no peso leve são basicamente muito boas, e agora ter derrotado Poirier (um dos sete melhores leves de todos os tempos) e Tony Ferguson (cinco primeiros), no auge ou perto do auge de suas forças, isso realmente eleva Gaethje para um nível superior das estrelas “Não ganhei um cinturão real do UFC”. Fedor Emelianenko é o presidente vitalício desse clube e Dan Henderson, Mirko Cro Cop e Joseph Benavidez fazem parte do conselho. Do jeito que está agora, Gaethje é simplesmente um sócio da empresa junto com caras como Poirier e os irmãos Diaz, mas se ele continuar assim, ele tem a chance de passar para uma posição de sócio sênior, ao lado de nomes como Alexander Gustafsson, Yoel Romero e Demian Maia.

Gaethje vs. Conor McGregor

Quão mal Justin Gaethje derrotaria Conor McGregor se eles se encontrassem em seis meses? —Jay Pettry (@jaypettry) 30 de julho de 2023

ICYMI, McGregor começou a aparecer após a vitória de Gaethje no sábado porque o homem simplesmente nunca pode deixar ninguém ter um momento, nunca. Lembra dos dias felizes em que McGregor ignorava a todos porque todos o perseguiam? Não é mais como “Notorious” funciona.

Quanto à luta Gaethje-McGregor, há quase cinco anos tenho registrado que não há luta que eu queira mais ver no MMA. Estamos falando de dois dos cinco lutadores mais emocionantes de todos os tempos em um duelo estilístico que garante a loucura. O que Gaethje faz bem, McGregor é péssimo e vice-versa. É um confronto fascinante.

Ou pelo menos era. Agora, estou bastante confiante de que Gaethje derrota Conor.

No auge de suas forças, McGregor era um dínamo ofensivo como raramente vimos no MMA. Ele é um iniciante super-rápido que tem um senso inato de tempo e ritmo e simplesmente atacaria os caras que estavam tentando começar. Em contraste, todo o estilo de Gaethje visa quebrar o ritmo com repetidas batidas de carro, e ele já provou ter o tipo de durabilidade ímpia que arruinará as chances de McGregor de uma vitória rápida. Conor pode mostrar flashes nos primeiros minutos ou dois quando está com força total, mas a defesa de Gaethje melhorou significativamente ao longo dos anos e seus chutes nas pernas irão rapidamente derrubar as chances de McGregor fazer muito. A luta provavelmente parece uma versão muito mais brutal de McGregor vs. Poirier 2, onde em vez de Conor ser pego fora de posição, ferido e finalizado, Gaethje simplesmente quebra o homem sob seu ataque implacável.

Dustin Poirier

Claro que não! Não é vergonha perder para o Justin Gaethje, ainda mais quando você já tem uma vitória sobre ele. Se esses dois caras lutaram 100 vezes, provavelmente dividiram a luta no meio. Dito isto, provavelmente é o perda que define seu legado em pedra.

O MMA é incrivelmente difícil e Poirier teve uma longa e árdua carreira. Ele provavelmente está em seu pós-primário (e tem estado por um tempo) e este é exatamente o tipo de perda que, olhando para trás, veremos como o começo disso, porque agora ele parou de perseguir títulos. Poirier está a vários passos de uma disputa de título e disse explicitamente que esse não é seu foco principal no futuro. Ele quer lutas divertidas, lutas que o deixem interessado, não afastando Arman Tsarukyan ou quem quer que seja para se manter na briga pelo título. Isso significa que provavelmente não temos mais do que um punhado de lutas de Poirier restantes e é o material da turnê das lendas. E embora as lutas de lendas sejam sempre divertidas, elas não acrescentam muito ao legado em um ponto de vista geral.

Quer as pessoas percebam ou não, os legados no MMA são amplamente determinados pelo que acontece com um lutador durante seus anos em busca do cinturão. Claro, confrontos de lendas e coisas assim podem ter alguma influência (as sete derrotas de BJ Penn no final de sua carreira o levaram de GOAT leve a uma reflexão tardia), mas na maioria das vezes eles são apenas os granulados no sundae. Praticamente independentemente do que aconteça daqui para frente, Poirier vai cair como um dos sete primeiros pesos leves e um lutador universalmente amado. Esse é o tipo de currículo pelo qual qualquer pessoa mataria.

Alex Pereira, desafiante ao título dos meio-pesados

Como todo o louco izzy agora pode implorar por uma luta contra Alex pelo título 205 depois que izzy literalmente disse a si mesmo que o capítulo agora está fechado para Alex LOL? Não posso simplesmente mudar de ideia agora, outro título pode estar potencialmente em jogo — Billy T (@BillyT82900427) 30 de julho de 2023

Porque seria legal?

Não me interpretem mal, eu entendo a ideia subjacente aqui: é um pouco hipócrita para os fãs de Israel Adesanya dispensar uma luta da trilogia com Pereira até que algo novo apareça para Izzy, mas ei, as pessoas na internet são hipócritas. O que posso dizer? Pelo menos desta vez as convocações de Izzy x Pereira na Austrália pelo título dos meio-pesados ​​levariam a algo insano.

Mas isso não vai acontecer e todos nós sabemos disso. Depois de vencer Jan Blachowicz, Pereira agora é um candidato legítimo dos meio-pesados, e com Jamahal Hill desocupando o cinturão, é funcionalmente uma garantia de que Pereira agora lutará contra o verdadeiro campeão Jiri Prochazka pelo título. Além de ser uma luta insanamente divertida, também coloca Prochazka contra o protegido do homem de quem ele conquistou o cinturão antes de sofrer sua lesão e desocupá-lo. É uma história perfeita. E quando Pereira inevitavelmente colocar Jiri na terra do vento e dos fantasmas para se tornar o oitavo campeão multi-divisão da história do UFC e o primeiro a fazê-lo em apenas 11 lutas na carreira, será hilário e então configurará a luta inevitável com Adesanya pelo título dos meio-pesados.

Derrick Lewis

o que você acha de lewis querer renunciar ao UFC quando há um potencial de $ 2 milhões de dólares com o PFL? —Liam Parry (@liamparry86) 30 de julho de 2023

Derrick Lewis não é tolo, e apenas a maneira como ele expressou permite que você saiba exatamente o que “The Black Beast” realmente quis dizer durante sua entrevista pós-luta:

“Veremos. Eu sou um agente livre agora, então espero conseguir outro contrato com o UFC. Se não, foda-se. É o que é.”

Tradução:

“Veremos. Eu sou um agente livre agora, então espero conseguir outro contrato com o UFC, [but the PFL has an open contract for $2 million, so that’s where negotiations start]. Se [the UFC doesn’t want to pony up], ajustar. É o que é.”

Lewis está no UFC há quase 10 anos, lutou duas vezes pelo título e provavelmente gosta muito da empresa. Mas ele é um homem de negócios e, no final das contas, está aqui para ser pago. Todas as outras coisas sendo iguais, tenho certeza que ele assinaria novamente com o UFC. Mas $ 2 milhões é muito dinheiro, e duvido que o UFC vá igualar isso.

Além disso, acho que o preço de Lewis é muito maior do que $ 2 milhões, porque o PFL já jogou sua mão. Ao anunciar que qualquer peso pesado ganha pelo menos isso pela luta com Ngannou, eles vão atrair muita oposição, mas Lewis é um dos poucos lutadores que podem perseguir o dia do pagamento e, na verdade, seria interessante para os fãs casuais. Ele provavelmente pode negociar muito mais do que apenas US $ 2 milhões. Significando que o UFC teria que quebrar o banco para um cara que estava perdendo apenas três lutas. Isso não está acontecendo.

Derrick Lewis, peso pesado do PFL, chegando em 2024.

Tony Ferguson

Por favor, apenas traga à tona o fato de que Tony estava ganhando uma rodada apertada para Bobby Green até que o olho cutucou e nas duas rodadas subsequentes ele não fez um caso forte para si mesmo. — Copper2Chloride (@CHlLLDAD) 30 de julho de 2023

Tony Ferguson estava vencendo uma rodada competitiva contra Bobby Green e havia acabado de derrubá-lo, pouco antes de levar uma cutucada no olho. Green teve uma pausa para se recuperar e, quando a ação recomeçou, Ferguson começou a levar uma surra. É assim que o MMA funciona. Um ponto deveria ter sido deduzido? Absolutamente. Mas no final não teria importado, já que Green finalizou. É péssimo? Totalmente. Mas Ferguson nunca deixaria de continuar e, no final das contas, isso não importa. É assim que o MMA funciona.

Mesmo com tudo isso, porém, Ferguson deve simplesmente parar de lutar. Como diz o ditado, ele é tão bom quanto antes, mas não tão bom quanto antes. “El Cucuy” ainda pode dar alguns flashes a cada luta, mas não pode fazer isso por 15 minutos. Acrescente o fato de que Tony sempre fez algumas escolhas táticas curiosas das quais se safava devido ao atletismo, e ele simplesmente nunca vai vencer outro lutador de alto nível. Pai Tempo está invicto. Esperamos que Tony não sofra muitos danos desnecessários nos próximos anos, enquanto luta inutilmente contra essa verdade.

Obrigado por ler e obrigado por todos que enviaram Tweets! Você tem alguma dúvida sobre coisas relacionadas a esportes de combate? Então você está com sorte, porque você pode enviar seus Tweets quentes para mim, @JedKMeshew, e responderei as minhas preferidas! Não importa se são tópicos ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.