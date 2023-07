Tweets quentes: futuro de Alexander Volkanovski, aspirações de título de Sean Strickland, resto do UFC Vegas 76

Olá, pessoal!

É hora mais uma vez: você tem perguntas e eu tenho respostas. O UFC Vegas 76, em toda a sua glória, está nos livros, e agora é o UFC 290. A Semana Internacional da Luta é sempre boa, e este ano não é exceção. Então, vamos falar sobre Sean Strickland, Kevin Lee, Alexander Volkanovski e até mesmo algumas controvérsias do PFL.

Quais são as chances do Volk Fights Topuria este ano? E quem você acha que ganha? Você acha que Kevin Lee fica no UFC ou é cortado antes do final do ano que vem? — The Sacred Scars Podcast (@SacredScarsPod) 30 de junho de 2023

Para a segunda parte, Kevin Lee fica por perto, porque não? Ele não pode estar custando muito caro ao UFC, e as pessoas ainda querem acreditar. Agora, para o tópico real.

Se você acha que Alexander Volkanovski vai vencer Yair Rodriguez no sábado, então eu colocaria as chances dele enfrentar Ilia Topuria em 50 por cento, mas não pelas razões que você pensa.

Volk realmente quer ter um ano ativo, e Topuria é claramente o próximo candidato – Volk basicamente disse isso. Em um cenário ideal, Volk vence de forma limpa e vai demorar um pouco para descansar. Depois, veremos o Madison Square Garden em novembro com Volk vs. Topuria.

Mas ele pode fazer isso? Eu não tenho tanta certeza.

Existe absolutamente um mundo onde mesmo que ele vença, Volk tem que passar pelo inferno para fazer isso. Fora Frankie Edgar, seis anos atrás, qualquer um que lutou contra Yair passou por momentos difíceis. Max Holloway o venceu, mas o homem também o usou naquela noite. Mesmo que Volk vença, não acho que ele sairá ileso. Ele vai precisar de um tempo para se recuperar. Isso significa que é possível que o Volk se esgueire em uma defesa contra o Topuria no final do ano, mas eu não apostaria nisso. Há uma razão pela qual os campeões raramente lutam três vezes em um ano. Se ele vencer, meu palpite é que Volk defende no início de 2024.

E ainda tem a questão da vitória do Yair no sábado. Por causa do domínio de Volk em 145, as pessoas parecem ignorar totalmente as chances de Yair virar o carrinho de maçã no sábado. Yair é o tipo de ameaça dinâmica e ofensiva que tem a melhor chance de ter sucesso contra a perspicácia defensiva de Volk – porque para ele, basta uma. Max Holloway, apesar de toda a sua grandeza, não é um desistente de uma só vez. Mas o jogo de chutes, o comprimento e a violência que Yair traz representam um perigo real para o campeão. Acrescente a isso, Volk tem quase 35 anos em uma categoria de peso onde a idade não é sua amiga, e vejo um caminho para Yair. Não tenho certeza se ele anda, mas a possibilidade existe. E se isso acontecer, Volk pode nunca acabar lutando contra Topuria.

O evento principal é interessante. Obviamente, uma grande atuação no 2º de Strickland, que se recuperou no 1º. Uma vitória como essa faz alguma coisa por ele desde que Abus acabou por ter o tanque de gasolina do refrigerador movido a gasolina? Ele sofreu poucos danos e pode preparar 4 izzy? — Histórico de combate (@Combat_History) 2 de julho de 2023

Saindo do UFC Vegas 76, um dos maiores tópicos de conversa é se Strickland de alguma forma terá uma chance pelo título ao derrotar Abus Magomedov. Embora eu gostaria de dizer a você que tais pensamentos são completamente sem sentido, não posso. Ele pode ter feito exatamente isso.

No vácuo, derrotar Magomedov não significa muito. Certamente não é a melhor vitória da carreira de Strickland e provavelmente nem está entre os cinco primeiros. Mas nem todas as disputas de título são iguais. Algumas disputas pelo título vão para lutadores que juntam inegáveis ​​sequências de vitórias em grandes competições e exigem uma disputa pelo título (Jon Fitch). Alguns lutadores conseguem uma grande vitória e têm nome e base de fãs o suficiente para se encaixar em uma disputa pelo título (Michael Chandler). A maioria vai para um contendor merecedor que está em uma boa seqüência e é o próximo homem a subir. Mas de vez em quando, há uma chance pelo título que simplesmente vai para um candidato razoável que está disponível (Patrick Cote, por exemplo).

Sean Strickland pode ter acabado de encontrar aquele balde.

Como as coisas estão atualmente, o UFC planeja trazer um pay-per-view (UFC 293) para Sydney em setembro. O headliner mais óbvio para isso é Israel Adesanya. No entanto, como os poderes idiotas decidiram que Dricus du Plessis lutaria contra Robert Whittaker no UFC 290, é provável que Izzy não tenha um candidato.

Independentemente de quem vença a luta, as chances de que o vencedor dê a volta por cima em nove semanas para enfrentar Izzy são muito baixas. O que nos deixa na situação que Strickland resumiu como Adesanya estando “em repetição” na divisão. Sejamos realistas: ninguém está clamando por Jared Cannonier para conseguir outra chance em Izzy.

Ainda existe a possibilidade de o UFC deixar de ser um evento PPV, e se o DDP vencer neste fim de semana, eu apostaria um bom dinheiro que o UFC simplesmente espera para marcar essa luta. Mas se Whittaker vencer? Olhando para o ranking do UFC, Strickland é legitimamente o próximo cara, ele está em uma sequência de vitórias, ele fará um papel decente para Adesanya no microfone, e provavelmente Strickland trará o tipo de luta que permitirá que Izzy brilhe. Não faz muito tempo que Izzy estava recebendo o tratamento “ele é chato” que Anderson Silva já recebeu. Strickland pode ser o Forrest Griffin para o Anderson de Izzy, e isso é pelo menos um PPV sólido o suficiente.

Podemos colocar o ‘Kevin Lee teria sido um campeão em uma hipotética categoria de peso 165’ para descansar finalmente? Eu sempre senti que era uma narrativa muito boba sendo espalhada — Braeden O’Neill (@ONeillBraeden) 2 de julho de 2023

Eu gostaria, mas acho que não podemos, porque mesmo depois de ser completamente enxaguado por Rinat Fakhretdinov no sábado, ainda existem os verdadeiros de Kevin Lee que afirmam que ele é “grande demais para o peso leve, mas pequeno demais para o meio-médio !”

Olha gente, é bem simples. Se ele é grande demais para o peso leve, ele é meio-médio. E se ele não pode vencer lá, é culpa dele, não em um peso mítico de cinco quilos que de alguma forma o transformará em um campeão mundial. Lee não é o menor meio-médio por uma ampla margem, mas ele ainda está indo lá e sendo espancado, e ele até parece terrível contra o fantasma de Diego Sanchez.

Não me interpretem mal, entendo o apelo de Kevin Lee. Seis anos atrás, este homem parecia ser um candidato infalível. Extremamente talentoso, extremamente atlético, fashion por dias, bom no microfone – ele era o pacote completo. Mas às vezes certas coisas falham. Às vezes, talento e esforço não são suficientes. A história dos esportes de combate está repleta de caras que “poderiam ter sido um candidato”, e parece que Lee é apenas mais uma entrada na irmandade. E, verdade seja dita, não faço ideia do porquê. Por um tempo, parecia um bloqueio mental, mas agora parece físico também. Como se estivesse lutando com o corpo de um homem muito mais velho. Não sei por que isso aconteceu com ele, mas certamente não foi por causa de cinco libras.

Tivemos dois dos azarões LW favoritos de todos, Guram e Damir, perdidos neste fim de semana. Para aqueles de nós que gostam de ser hipsters LW, Brener e Dawson são os novos a serem observados? — Drew Worth (@DrewWorth) 2 de julho de 2023

Estou registrado dizendo que o UFC Vegas 76 foi um card ruim (e eu mantenho isso – acho que provei que estava certo). Mas o grande resgate do evento foram as três lutas no peso leve. A categoria até 155 libras é a melhor divisão do MMA, e pudemos assistir a algumas perspectivas legítimas e alguns caras legítimos do top 25 competindo. Isso foi ótimo, e as lutas entregues.

Quanto à questão, Grant Dawson sempre deveria ter sido o único a assistir. Eu gostava de Damir Ismagulov e Guram Kutateladze tanto quanto qualquer hipster por aí, mas Dawson sempre foi meu garoto. Já faz um tempo que o venho divulgando como o próximo cara “ótimo, mas não exatamente da elite”, e todo mundo parece estar concordando. Este é um cara que tem potencial para lutar por um título um dia, e mesmo que não o faça, estamos falando de um eterno top 15 dos leves pelos próximos 5 anos. Tomara que ele e o Mateusz Gamrot não fossem parceiros de treino, porque o scramble daquele seria elétrico.

Quanto a Brenner, não estou chapado com ele, mas estou começando a achar que ele merece uma segunda olhada. O garoto tem apenas 25 anos e, embora tenha algumas limitações, tem ânimo por dias e continua melhorando. Acontece que ser uma versão imitadora de Charles Oliveira ainda faz de você um lutador realmente perigoso, e se Brenner conseguir manter essa trajetória, ele certamente pode ser um lutador a ser observado.

Por último, mesmo que você não o tenha mencionado, estou lançando um grito para Benoit Saint-Denis. O lutador francês está invicto no peso leve – embora não contra a melhor competição – mas ele tem estado muito bem em seu tempo no octógono. No sábado, ele atropelou Ismael Bonfim, um cara muito badalado. Com apenas 27 anos, Saint-Denis é outro cara com muito espaço para crescer e já com ossos fortes. Estou animado para ver o que vem a seguir para ele.

E, novamente, regras leves.

Qual é a sua opinião sobre a situação Schulte-Manfio? Você está do lado do PFL em manter a integridade competitiva, você está do lado do Dawson de dizer que o PFL poderia ter feito outras lutas, você está bem no meio ou não se importa? —Zak Kitzler (@KitzlerZak) 30 de junho de 2023

ICYMI e PFL suspenderam combatentes Nathan Schulte e Raush Manfio depois que os dois amigos fizeram uma sessão de sparring gloriosa em PFL 6o que significa que Schulte foi eliminado dos playoffs e o PFL elevou a assinatura de agente livre de alto nível Shane Burgos no torneio. As pessoas estavam chateadas.

Você pode ficar chocado ao ouvir isso, mas acho que todos erraram nessa. Todas as festas. Não há vencedores aqui. Mas, no final das contas, acho que o resultado final é bom.

Vamos começar por aqui: a ótica do PFL é atroz. É inteiramente razoável que as pessoas acreditem que o PFL está demonstrando favoritismo absoluto a um agente livre de alto nível contratando às custas diretas de um lutador que poderia não fizeram nada de errado. Essa é uma aparência muito ruim, especialmente quando parte de sua marca é que você é uma organização que prioriza os lutadores.

Dito isto, acho que foi Marco Aurélio quem disse uma vez: “Jogue jogos estúpidos, ganhe prêmios estúpidos”. Schulte e Manfio jogaram um jogo muito idiota, então é difícil ficar chateado quando eles colhem o prêmio idiota no final. Se você se inscreve para participar de um torneio de luta de $ 1 milhão, está reconhecendo que existe a possibilidade de ter que lutar contra seu amigo, seja no primeiro round ou nas finais. Sinto muito, não vivemos em uma terra de fantasia onde você e seu amigo podem chegar às finais e depois dividir o dinheiro. No mínimo, eles sabiam que havia um potencial para as coisas darem errado se eles tivessem uma sessão de sparring lá fora, e eles fizeram isso de qualquer maneira. Isso é com vocês.

E vamos abordar o “Talvez eles estivessem realmente brigando! Você não sabe! multidão. Vamos. Temos que fazer isso? Sim, nunca podemos ter 100% de certeza de que Schulte e Manfio não estavam se esforçando ao máximo. Mas quero dizer, você tem olhos. Não precisamos mentir para nós mesmos. É muito mais provável que Schulte e Manfio não estivessem indo para isso, e supondo que o PFL não esteja mentindo quando diz que os contratos assinados pelos lutadores incluem uma cláusula de que os lutadores “usarão seus melhores esforços”, então realmente, o PFL está bem dentro de seus direitos para fazer esta chamada.

Por fim, mesmo que o PFL esteja tecnicamente errado aqui (novamente, acho que não), acho que isso é apenas uma granada que eles têm que pular agora. A manipulação de luta é um crime sério e uma marca negra séria em uma promoção, e o PFL tem que cortar até mesmo a menor aparência disso pela raiz imediatamente. Envie uma mensagem para qualquer outro lutador nas próximas temporadas sobre o que acontecerá se eles estiverem no mesmo torneio que seus companheiros de equipe e certifique-se de que isso seja uma coisa única. E espero que, do lado do PFL, simplesmente não coloquem nem companheiros da mesma temporada daqui pra frente. Melhor apenas remover todas as possibilidades de impropriedade.

Obrigado por ler e obrigado por todos que enviaram Tweets! Você tem alguma dúvida sobre coisas relacionadas a esportes de combate? Então você está com sorte, porque você pode enviar seus Tweets quentes para mim, @JedKMeshew, e eu vou respondê-los! Não importa se são tópicos ou insanos. Mande-as para mim e responderei as que mais gostar. Vamos nos divertir.