Tyga e Avril Lavigne gravam vídeo juntos após ‘Separação’

Tyga dar Avril Lavigne estão realmente gostando da companhia um do outro após a separação relatada … pelo menos de acordo com um novo vídeo que eles gravaram juntos.

Confira o pequeno clipe que Tyga postou no TikTok, que mostra a dupla parecendo muito confortável enquanto dançam ao som da nova jam de verão de Tyga, “Bops Goin Brazy”.

Nessas circunstâncias, pode-se pensar que Avril e Tyga estão jogando um jogo de adivinhação com todo mundo… eles voltaram a ficar juntos ou são apenas bons amigos?

Você deve se lembrar … TMZ divulgou a história de Tyga e Avril desistiu depois que eles se tornaram um item em março. Nossas fontes disseram que o rompimento foi mútuo, com ambos sentindo que o relacionamento havia chegado ao fim.

Então veio o deles Reunião de Las Vegas uma espécie de alguns dias atrás … os dois foram fotografados saindo no Encore Beach Club depois que Avril se apresentou no palco. O rapper e a estrela pop estavam sorrindo e rindo … e até deixaram o local um com o outro cercado por seu pelotão. Muita fumaça aqui, né?