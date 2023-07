uBlock Origin não bloqueia anúncios do Hulu (6 métodos)

Nos últimos anos, o uBlock Origin ganhou imensa popularidade entre os usuários da Internet como uma forma útil de bloquear anúncios. Essa ferramenta permite que os usuários naveguem na web sem se distrair com anúncios intrusivos. No entanto, alguns usuários relataram problemas com o uBlock Origin não bloqueando anúncios em plataformas de streaming populares como o Hulu. Neste guia, mencionamos algumas razões por trás A origem do uBlock não está bloqueando anúncios no Hulu e também forneceu soluções para eles.

Compreendendo o uBlock Origin e sua funcionalidade

Ele bloqueia anúncios indesejados, rastreadores e outros elementos intrusivos em sites com seu software de código aberto. Para melhorar a velocidade e a segurança da navegação, utiliza listas de filtros para identificar e bloquear domínios de publicidade conhecidos.

Quais são as razões pelas quais o uBlock Origin pode não bloquear os anúncios do Hulu?

Então, aqui estão algumas razões pelas quais o uBlock Origin não está bloqueando os anúncios do Hulu:

Sistema avançado de entrega de anúncios do Hulu: Quando os anúncios são exibidos sem problemas pelo Hulu, bloqueadores de anúncios como o uBlock Origin têm dificuldade em identificá-los e bloqueá-los. É comum empregar essas técnicas para randomizar os domínios dos quais os anúncios são exibidos ou usar comunicações criptografadas entre o servidor e o cliente. Injeção de anúncio dinâmico: O Hulu injeta anúncios em seu conteúdo dinamicamente, tornando difícil para os bloqueadores de anúncios detectar os anúncios do conteúdo. Dessa forma, o uBlock Origin não consegue bloquear anúncios consistentemente. Medidas anti-bloqueio de anúncios: A plataforma de detecção e evasão de bloqueadores de anúncios do Hulu é atualizada regularmente para combater os bloqueadores de anúncios. Se você tiver o uBlock Origin ou extensões semelhantes, essas medidas anti-adblocking os detectarão, acionando um método alternativo de veiculação de anúncios que contorna o bloqueador de anúncios.

Como corrigir o uBlock Origin não está bloqueando o problema de anúncios do Hulu

Se você deseja resolver o uBlock Origin não bloqueando os anúncios do Hulu, certifique-se de executar as correções mencionadas abaixo:

Limpar todo o cache no uBlock Origin

Você espera que o uBlocker Origin, que funciona em qualquer navegador da Internet, bloqueie todos os anúncios do Hulu quando você o usa. Às vezes, os anúncios aparecem durante um programa ou filme que você está assistindo, inconvenientemente, no meio dele.

Ao transmitir no Hulu, você não precisa lidar com anúncios porque possui o uBlock Origin. Existe a possibilidade de seu cache precisar ser removido de sua conta do uBlock Origin. Para limpar o cache do uBlock Origin, siga as etapas abaixo.

Logar em seu painel do uBlock Origin. No painel do uBlock Origin, clique no botão Lista de filtros . Se você clicar no Limpar todos os caches opção no uBlock Origin, ele limpará o cache do seu dispositivo.

É importante manter o uBlock Origin e suas listas de filtros atualizados. Para acompanhar os domínios de publicidade mais recentes usados ​​pelo Hulu, a extensão é atualizada regularmente. Para conseguir isso, você deve primeiro limpar todo o cache do seu uBlock Origin e depois atualizar as listas de filtros. Houve relatos de que esse problema específico pode ser corrigido dessa maneira. Siga estas etapas para atualizar suas listas de filtros do uBlock Origin.

No uBlock Origin, vá para o seu Painel . Clique em Lista de filtros . Então clique Atualizar agora

No entanto, você pode ter um problema se atualizar o uBlock Origin desativando o botão de atualização. Quando você entra na lista de filtros no painel do uBlock Origin, ele mostra a última vez que foi atualizado, para que você possa forçar uma atualização. Se você clicar no relógio ícone, agora você poderá atualizar o sistema.

Aguarde algumas horas até que o bug/falha seja corrigido

Você pode precisar entrar em contato com a equipe de suporte do uBlock se estiver enfrentando um bug ou falha com o uBlock Origin não bloqueando os anúncios do Hulu depois de limpar todo o cache e atualizar a lista de filtros.

Talvez seja melhor esperar algumas horas e ver se a equipe de suporte pode resolver o problema. Enquanto isso, se você planeja fazer streaming, pode ser necessário lidar com anúncios enquanto a equipe de suporte trabalha em uma correção.

Criando filtros personalizados

É possível criar filtros personalizados no uBlock Origin para segmentar elementos específicos em um site. É possível aumentar a eficácia do bloqueio de anúncios do uBlock Origin criando filtros personalizados adaptados aos domínios de veiculação de anúncios do Hulu.

Usando extensões adicionais do navegador

É possível aprimorar os recursos de bloqueio de anúncios do uBlock Origin no Hulu adicionando extensões de navegador adicionais. Você pode baixar outro bloqueador de anúncios, como o AdGuard, se o uBlock Origin não estiver bloqueando os anúncios do Hulu para você.

Alguns usuários relatando o mesmo problema baixaram o AdGuard, que eliminou seus anúncios de aparecerem em fluxos do Hulu quando eles limpam seu cache, contatam o suporte e atualizam sua lista de filtros. Ao usar os dois bloqueadores de anúncios, você poderá proteger melhor sua segurança na Internet e evitar anúncios pop-up.

Se você ainda estiver vendo anúncios no Hulu depois de tentar tudo o que foi mencionado acima, entre em contato com a equipe de suporte do uBlock Origin. Se o uBlock Origin não estiver bloqueando os anúncios do Hulu, a equipe de suporte pode não estar ciente de um problema que você está enfrentando ao transmitir programas e filmes no Hulu.

É possível que relatar o problema à equipe de suporte do uBlock Origin possa ajudá-los a resolvê-lo, pois pode ser um bug ou falha que não pode ser corrigido por mais ninguém.

Resumir

Os sistemas avançados de entrega de anúncios do Hulu e as medidas anti-bloqueio de anúncios podem limitar a eficácia do uBlock Origin quando se trata de bloquear anúncios na plataforma. No entanto, você pode usar os métodos mencionados acima neste artigo para resolver o uBlock Origin, não bloqueando anúncios em plataformas populares de streaming como o Hulu. Além disso, se você tiver alguma dúvida, comente abaixo e nos avise.

