Udesc publica resultado do Vestibular de Inverno 2023

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) publica nesta quarta-feira, dia 12 de julho, o resultado final do Vestibular de Inverno 2023, que visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano.

De acordo com o cronograma, os candidatos poderão consultar o listão de classificados a partir das 17h de hoje, por meio do site da Udesc. O cronograma indica ainda que as matrículas da 1ª chamada serão recebidas a partir desta quarta-feira (12).

Os procedimentos de matrícula serão realizados em duas etapas:

Primeira Etapa online – envio da documentação original obrigatória, digitalizada, conforme descrição constante do Edital de matrícula;

Segunda Etapa presencial – apresentação de forma presencial na Secretaria de Ensino de Graduação do curso de opção, da documentação original obrigatória enviada por ocasião da Primeira Etapa, para conferência, autenticação e homologação final do processo de matrícula.

Desse modo, a 1ª etapa consiste no envio da documentação de forma virtual, por meio do site da Udesc, até o dia 14 de julho. Entre os documentos solicitados estão o RG, o CPF, o certificado de conclusão e o histórico escolar do Ensino Médio.

Posteriormente, os candidatos deverão apresentar esses documentos de forma presencial (2ª etapa), entre 19 e 21 e julho, na SECEG.

2ª e 3ª chamadas

A Udesc prevê a realização de uma 2ª chamada para o dia 24 de julho. A 1ª etapa da matrícula referente à 2ª chamada deverá ser realizada em 24 e 25 de julho. Já a 2ª etapa da matrícula está agendada para os dias 27, 28 e 31 de julho.



O documento de matrícula indica ainda que, caso haja vagas não preenchidas, a Udesc divulgará uma 3ª chamada em 1º de agosto. Acesse aqui o cronograma de matrícula.

Vestibular de Inverno 2023

Para fins de classificação, a Udesc usou duas formas de seleção: análise das notas do histórico escolar e aplicação de provas.

Desse modo, os candidatos que optaram pela seleção tradicional fizeram as provas do Vestibular de Inverno no dia 25 de junho. A aplicação aconteceu nas cidades de Balneário Camboriú, Caçador, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, São Bento do Sul e Tubarão, para 6.433 candidatos.

Conforme indicado previamente no edital, os candidatos responderam a 100 (cem) questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. A avaliação abarcou conteúdos das disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Física, Matemática, Química, Biologia, Geografia e História.

A Udesc aplicou também uma prova de redação em Língua Portuguesa, na qual os candidatos precisaram desenvolver um texto do tipo dissertativo-argumentativo. Para a escrita do texto, a universidade apresentou três propostas:

Proposta 1: “A efemeridade da vida”;

Proposta 2: “O paradoxo da solidão”;

Proposta 3: “O poder da fantasia humana”.

Para as questões de Língua Portuguesa e Literatura do Vestibular de Inverno 2023, a Udesc recomendou a leitura das seguintes obras: “O conto da mulher brasileira” – de Edla van Steen; “Cemitério dos Vivos” – de Lima Barreto; “Memórias Póstumas de Brás Cubas” – de Machado de Assis; “Melhores Poemas” – de Paulo Leminski; e “Os milagres do cão Jerônimo” – de Péricles Prade.

Oferta de vagas

Ao todo, a Udesc está ofertando 1.188 (mil cento e oitenta e oito) vagas para ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo de 2023. As oportunidades são para 39 opções de cursos de graduação ofertados em diversos campi da Udesc.

De acordo com o edital, 829 (oitocentas e vinte e nove) vagas são para o vestibular tradicional, enquanto outras 394 (trezentas e noventa e quatro) vagas são para a seleção por histórico do ensino médio.

Para mais informações, acesse o edital na íntegra.

