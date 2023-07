UEA divulga oferta de novas vagas para SIS e Vestibular 2023

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou nesta semana o número atualizado de vagas ofertadas para ingresso em 2024 através do SIS (Sistema de Ingresso Seriado) e do Vestibular 2023. A atualização nos editais expandindo o número de cursos e vagas foi publicada na última quarta-feira (12).

Com a atualização, a oferta total da UEA nos dois processos seletivos é de 5.686 (cinco mil seiscentas e oitenta e seis) vagas. As oportunidades ofertadas pela UEA são para 127 cursos de graduação em 32 municípios, com 48 cursos na capital e 79 no interior.

Para o Vestibular 2023, a universidade está ofertando 3.429 vagas, sendo 1.155 para as unidades da UEA na capital e outras 2.274 para os campi localizados no interior do Amazonas. Para o SIS, a oferta é de 2.257 vagas, com 770 oportunidades para a capital e 1.487 para o interior.

Desse modo, em relação ao ano anterior, há um acréscimo de 1.951 vagas para os exames de Vestibular e SIS de 2023, com acesso em 2024.

Vestibular e SIS: Inscrições

A UEA já publicou os editais de abertura referentes aos processos seletivo. O período de inscrição é o mesmo para o Vestibular e para o SIS. As inscrições serão recebidas no período de 24 de julho a 31 de agosto de 2023.

O procedimento de inscrição deve ser feito de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Vunesp, responsável pelas seleções. Nesse sentido, os interessados devem acessar a página da seleção e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.



No momento da inscrição, os candidatos deverão informar todos os dados pessoais e de contato. No caso do Vestibular e da 3ª etapa do SIS, o estudante deve informar também a opção de curso de graduação desejada.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. De acordo com os editais, o valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais) para o Vestibular e R$ 70,00 (setenta reais) para o SIS.

Isenção da taxa

Ainda de acordo com os editais, a UEA receberá os pedidos de isenção de taxa entre os dias 24 a 28 de julho de 2023, por meio dos sites Vestibular UEA 2023 e SIS 2023. Podem solicitar a isenção estudantes de escolas públicas que sejam membros de famílias de baixa renda e inscritos do CadÚnico.

De acordo com o cronograma, a UEA divulgará no dia 14 de agosto o resultado dos pedidos de isenção, com recebimento de recursos nos dias 15 e 16 de agosto de 2023.

Vestibular e SIS: provas

A aplicação das provas do Vestibular 2023, acesso 2024, está marcada para os dias 23 e 24 de outubro de 2023, com início às 13h em ambos os dias (horário de Manaus). No primeiro dia, a UEA aplicará a Prova de Conhecimentos Gerais, enquanto no segundo dia os candidatos responderão as Provas de Conhecimentos Específicos e Redação.

Conforme o edital, os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir de 6 de outubro, através do Cartão de Convocação.

Já as Provas de Acompanhamento do SIS estão previstas para o dia 22 de outubro de 2023. Já as provas de Habilidades Específicas estão marcadas para o dia 17 de setembro.

As avaliações serão compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Desse modo, os candidatos responderão a questões objetivas sobre Matemática, Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia, Inglês, Física, Química, Biologia, Geografia e História.

Resultados

O cronograma divulgado pela UEA indica ainda que a divulgação do resultado final, com a classificação final dos candidatos, está prevista para o dia 7 de dezembro. Na mesma data a universidade deve publicar orientações para as matrículas.

Acesse o site da UEA para mais detalhes.

