UEA publica edital do Vestibular 2023, ingresso 2024; veja datas

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) publicou o edital com o cronograma e principais informações referentes ao Vestibular 2023, que visa o ingresso de novos alunos no ano letivo de 2024. A UEA liberou também o edital do Sistema de Ingresso Seriado (SIS).

O vestibular é a principal forma de ingresso nos cursos da UEA, contando com a maior oferta de vagas. Nessa seleção, os vestibulandos que estão no último ano do ensino médio ou que já concluíram faze provas em apenas uma etapa.

Já o SIS é o vestibular seriado da UEA, de modo que os alunos fazem provas ao final de todos os anos do ensino médio, mas somente podem concorrer às vagas no último ano. A classificação dos inscritos é estabelecida a partir das notas obtidas nas três etapas do SIS.

A oferta da UEA para ingresso em 2024 é de mais de 5 (cinco) mil vagas. Os períodos para envio dos pedidos de isenção e para a inscrição são os mesmos para o Vestibular e para o SIS.

Período de inscrição

De acordo com o cronograma divulgado pela UEA, o período de inscrição para o SIS e para o Vestibular, ingresso 2024, será no período de 24 de julho a 31 de agosto de 2023. A UEA receberá as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da universidade.

No momento da inscrição, os candidatos deverão informar todos os dados pessoais e de contato. No caso do Vestibular e da 3ª etapa do SIS, o estudante deve informar também a opção de curso de graduação desejada.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. De acordo com os editais, o valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais) para o Vestibular e R$ 70,00 (setenta reais) para o SIS.

Isenção da taxa



Ainda de acordo com os editais, a UEA receberá os pedidos de isenção de taxa entre os dias 24 a 28 de julho de 2023, por meio dos sites Vestibular UEA 2023 e SIS 2023. Podem solicitar a isenção estudantes de escolas públicas que sejam membros de famílias de baixa renda e inscritos do CadÚnico.

A universidade divulgará no dia 14 de agosto o resultado dos pedidos de isenção. Os recursos serão recebidos nos dias 15 e 16 de agosto de 2023.

Vestibular 2023, ingresso 2024

Ao todo, a UEA está ofertando 3.262 vagas para cursos de graduação, sendo 1.168 vagas em cursos ministrados em Manaus e 2.094 vagas em cursos ministrados em cidades do interior do estado.

A aplicação das provas está marcada para os dias 23 e 24 de outubro de 2023, com início às 13h em ambos os dias (horário de Manaus). No primeiro dia, a UEA aplicará a Prova de Conhecimentos Gerais, enquanto no segundo dia os candidatos responderão as Provas de Conhecimentos Específicos e Redação.

Conforme o edital, os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir de 6 de outubro, através do Cartão de Convocação.

SIS 2023

Os participantes da 3ª etapa do SIS concorrerão a 2.149 vagas. De acordo com o edital, dessas vagas, 768 são para os cursos ministrados em Manaus e 1.371 vagas para os cursos das unidades acadêmicas do interior do Estado.

De acordo com o cronograma, as Provas de Acompanhamento estão previstas para o dia 22 de outubro de 2023. Já as provas de Habilidades Específicas estão marcadas para o dia 17 de setembro.

Resultados

O cronograma divulgado pela UEA indica ainda que a divulgação do resultado final, com a classificação final dos candidatos, está prevista para o dia 7 de dezembro. Na mesma data a universidade deve publicar orientações para as matrículas.

