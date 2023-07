UECE abre inscrições para Processo Seletivo via ENEM

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) divulgou a abertura de Processo Seletivo com ingresso por meio da nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com a instituição, a UECE abrirá o período de inscrição para esse processo seletivo no dia 28 de julho. Os interessados precisam ter feito o Enem para participar dessa seleção.

De acordo com a UECE, as inscrições para Processo Seletivo via Enem serão recebidas até o dia 31 de julho. A universidade recebe as inscrições exclusivamente de forma virtual. Conforme indicado no edital, as inscrições são gratuitas, dispensando pagamento de taxa para participação.

Portanto, os interessados deverão acessar o site da UECE a partir das 13h do dia 28 de julho, escolher o curso (de acordo com a disponibilidade de vagas), e realizar o preenchimento do formulário de inscrição.

Processo Seletivo via Enem

Conforme indicado no edital, somente poderão participar desse processo de seleção os candidatos que tenham feito todas as provas de uma das duas últimas edições do exame, o Enem 2021 ou o Enem 2022. Além disso, é necessário ter o Ensino Médio completo para se inscrever.

A UECE estabelece ainda como pré-requisito que os candidatos não tenham tirado zero em nenhuma das quatro provas objetivas (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias) e tenham alcançado, no mínimo, 200 pontos na prova de redação.

É de responsabilidade dos candidatos indicar no momento da inscrição qual edição do Enem deseja utilizar para fins de classificação. As vagas ofertadas serão preenchidas pelos candidatos com as maiores notas.

Oferta de vagas

A UECE ainda não divulgou o quadro completo de vagas e cursos ofertados. No entanto, a universidade informou que as oportunidades serão para cursos de graduação de diversas áreas ofertados nas unidades da UECE localizadas em Tauá, Crateús, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Iguatu, Aracati, Quixeramobim, e Canindé.

Resultados

Ainda de acordo com o edital, a UECE divulgará o resultado do Processo Seletivo via Enem em duas chamadas de convocação. A publicação da lista de convocados em 1ª chamada está prevista para o dia 2 de agosto, a partir das 13h. Os convocados nesta primeira convocação deverão solicitar a matrícula no dia 3 de agosto, exclusivamente por meio do site Sigma UECE.



Você também pode gostar:

Já a divulgação da lista de aprovados em 2ª chamada está marcada para o dia 7 de agosto, através do site Ingressantes Enem, a partir das 13h. A UECE receberá as matrículas da 2ª chamada no dia 8 de agosto, também de forma virtual.

Para realizar a matrícula, os convocados deverão fazer o upload de todos os documentos solicitados no edital:

Documento de identificação válido (frente e verso), como Cédula de Identidade;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio (frente e verso), ou de estudos equivalentes devidamente registrado pelo órgão compete.

Quanto ao upload dos documentos, a UECE recomenda o envio de documentos válidos, comprováveis e legíveis, em arquivo em formato PDF e tamanho máximo de 4MB. Os candidatos aprovados nesse processo seletivo ingressarão em seus respectivos cursos no 2º semestre letivo deste ano.

Sobre a UECE

Com sede em Fortaleza (CE), a UECE é uma das principais universidades públicas estaduais da região. Além de cursos de graduação de diversas áreas, a universidade oferta também cursos de pós-graduação, com atuação em ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, a UECE também conta com cursos de extensão voltados para a comunidade externa.

Acesse o edital do Processo Seletivo na íntegra para mais detalhes.

Leia também Unicamp publica antecipadamente o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024; saiba mais.