UECE divulga locais de prova do Vestibular EAD 2023

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) divulgou nesta quinta-feira, dia 5 de julho, o Cartão de Informação do Candidato referente ao Vestibular Especial EAD 2023, que seleciona novos alunos para ingresso nos cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância.

Desse modo, os candidatos já podem consultar os locais de prova através do documento, disponível no site da CEV (Comissão Executiva do Vestibular). Para acessar o documento, o candidato deve fazer login com o número de CPF e senha usados no momento da inscrição.

De acordo com o edital, os locais de prova do Vestibular EAD serão em Beberibe, Boa Viagem, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Quixeramobim, Russas e Tauá.

Vestibular EAD 2023: Provas

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular Especial EAD 2023 está marcada para o dia 9 de julho (domingo). A classificação dos candidatos será estabelecida a partir das notas obtidas nessa avaliação.

Conforme indicado no edital, a prova abarcará os conteúdos dos componentes curriculares do Ensino Médio. Nesse sentido, os candidatos devem responder a uma avaliação composta por uma proposta de redação em Língua Portuguesa e por 45 questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos referentes às disciplinas do Ensino Médio. Conforme o edital, a distribuição das questões se dará da seguinte forma:

Ciências Humanas: 10 questões;

Ciências da Natureza e Matemática: 20 questões;

Linguagens e Códigos: 15 questões.

Orientações para as provas

No Cartão de Informação do Candidato, além do endereço do local de prova, o estudante pode consultar também o ensalamento e os horários das provas. A UECE orienta que os candidatos estejam atentos a essas informações.



No dia da prova, o candidato deve chegar com antecedência ao local da aplicação, munido de documento oficial de identificação com foto. Não é obrigatório apresentar o Cartão de Informação. Além disso, a UECE também recomenda que os candidatos levem caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, ao todo, a UECE está ofertando 1.000 (mil) vagas para os cursos EAD (Educação a Distância) ofertados através da Universidade Aberta do Brasil (UAB). O edital estabelece ainda que o ingresso de novos alunos será no 2º semestre letivo deste ano.

Há vagas para os cursos de Administração Pública, Ciências Contábeis, Pedagogia. As oportunidades estão distribuídas entre os polos de apoio presencial da UECE localizados em Beberibe, Boa Viagem, Caucaia Araturi, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Quixeramobim, Russas e Tauá.

A UECE reserva parte das vagas de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública. Portanto, haverá recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para estudantes que se autodeclaram pretos, pardos, indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

Os aprovados dentro das vagas reservadas deverão comprovar os critérios indicados no edital antes da matrícula.

Resultados

De acordo om o cronograma, a publicação do gabarito preliminar da prova objetiva está prevista para o dia 10 de julho, próxima segunda-feira. Caberá a interposição de recursos, de modo que os candidatos poderão enviar as contestações nos dias 11 e 12 de julho.

O resultado preliminar será publicado no dia 17 de julho, enquanto a relação dos nomes dos candidatos habilitados para a correção da prova de redação está prevista para 28 de julho. A UECE ainda não informou a data para a publicação do resultado final desse processo seletivo.

Acesse o site da UECE para mais informações.

