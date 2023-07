UECE realiza aplicação de provas no domingo (9)

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) aplica amanhã, dia 9 de julho (domingo), as provas do Vestibular 2023 para os cursos ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD). As oportunidades são ofertadas através da Universidade Aberta do Brasil (UAB). A aplicação das provas será presencial.

De acordo com o edital, os locais de prova do Vestibular EAD serão nos municípios de Beberibe, Boa Viagem, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Quixeramobim, Russas e Tauá.

Os candidatos podem consultar os locais de prova por meio do site da CEV (Comissão Executiva do Vestibular). Para acessar o documento, o candidato deve fazer login com o número de CPF e senha usados na inscrição.

Vestibular EAD 2023: Provas

Conforme indicado no edital, a prova contará com os conteúdos dos componentes curriculares do Ensino Médio. Nesse sentido, os candidatos devem responder a uma avaliação composta por uma proposta de redação em Língua Portuguesa e por 45 questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos referentes às disciplinas do Ensino Médio.

O edital indica ainda que a prova contará com 10 questões sobre Ciências Humanas, 10 questões sobre Ciências da Natureza e Matemática, 10 questões de Linguagens e Códigos.

Orientações para as provas

De acordo com as orientações da UECE, os candidatos deverão chegar com antecedência nos locais de prova, pois não será permitida a entrada após o horário de fechamento dos portões. É necessário apresentar documento oficial de identificação com foto. Não é obrigatório apresentar o Cartão de Informação, mas os candidatos devem se atentar às informações que constam nele.

Além disso, a UECE também recomenda que os candidatos levem caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. A universidade não permitirá uso de calculadoras e equipamentos semelhantes.



Oferta de vagas

A oferta total da UECE é de 1.000 (mil) vagas para os cursos EAD (Educação a Distância) ofertados através da Universidade Aberta do Brasil (UAB). O edital estabelece ainda que o ingresso de novos alunos será no 2º semestre letivo deste ano.

O edital estabelece ainda que as oportunidades são para os cursos de Administração Pública, Ciências Contábeis e Pedagogia. As vagas estão distribuídas entre os polos de apoio presencial da UECE localizados em Beberibe, Boa Viagem, Caucaia Araturi, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Quixeramobim, Russas e Tauá.

A UECE reserva parte das vagas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, metade das vagas são para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública. Portanto, haverá recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para estudantes que se autodeclaram pretos, pardos, indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

Os aprovados dentro das vagas reservadas deverão comprovar os critérios indicados no edital antes da matrícula. A UECE deve liberar as orientações para o procedimento de heteroidentificação antes do período de matrícula.

Resultados

De acordo om o cronograma, a publicação do gabarito preliminar da prova objetiva está prevista para o dia 10 de julho, próxima segunda-feira. O edital indica que caberá a interposição de recursos. Portanto, os candidatos poderão enviar as contestações nos dias 11 e 12 de julho de 2023.

O resultado preliminar será publicado no dia 17 de julho, enquanto a relação dos nomes dos candidatos habilitados para a correção da prova de redação está prevista para 28 de julho de 2023. A UECE ainda não informou a data para a publicação do resultado final desse processo seletivo.

Acesse o site da UECE para mais informações.

