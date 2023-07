UEL encerra prazos para pedidos de isenção e redução nesta sexta (14)

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) é uma instituição de ensino superior pública com sede principal na cidade de Londrina, Paraná.

As inscrições para a próxima edição do vestibular ainda não estão abertas. Mas, os estudantes devem ficar atentos: o período para solicitação da isenção e da redução da taxa de inscrição termina nesta sexta-feira, dia 14 de julho.

Assim, para que você possa solicitar a isenção e a redução da taxa de inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular UEL 2024. Confira!

Vestibular UEL 2024: prazo para solicitação de isenção e redução termina amanhã (14)

Conforme o anúncio oficial da COPS/UEL (Coordenadoria de Processos Seletivos), órgão responsável pelo processo seletivo da UEL, o prazo para pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição do Vestibular 2024 termina nesta sexta-feira, dia 14 de julho.

Os candidatos que não forem contemplados com a isenção e redução da taxa pelo NIS (Número de Identificação Social) ou que não participaram das outras modalidades de solicitação do benefício poderão enviar novo pedido pelo SEBEC, Serviço de Bem-Estar à Comunidade.

A isenção também poderá ser concedida para os candidatos que não possuem o NIS ou que não estão com o número atualizado por meio do SEBEC. Nesse caso, o prazo para envio das solicitações terminará nesta sexta-feira, dia 14 de julho.

O resultado dos pedidos de isenção e de redução da taxa será divulgado pela COPS/UEL no dia 10 de agosto. Os candidatos poderão enviar recursos entre os dias 11 e 14 do mesmo mês, enquanto o resultado será liberado no dia 18 de agosto.



Através dessa modalidade, os pedidos serão recebidos e examinados com base em uma análise socioeconômica feita por assistentes sociais do SEBEC.

Conforme divulgado pela UEL, poderão solicitar a isenção da taxa por meio dessa modalidade os participantes que se encaixarem nas seguintes categorias:

Candidatos com renda mensal per capita de até um salário-mínimo federal R$1.320,00;

Candidatos que concluíram o Ensino Fundamental e Médio na Rede Pública de Ensino ou através da EJA (Educação de Jovens e Adultos); ou

Candidatos que estudaram em escola da rede privada com bolsa integral.

Por outro lado, os candidatos que se encaixarem nos seguintes critérios de renda poderão solicitar a redução da taxa de inscrição do Vestibular da UEL:

Candidatos com renda mensal per capita de até R$1.320,00: isento;

Candidatos com renda mensal per capita de 1.320,01 a 1.980,00: 50% de desconto;

Candidatos com renda mensal per capita de 1.980,01 até 2.640,00: 30% de desconto.

Acesse o edital de isenção e redução do Vestibular UEL 2024 para mais informações sobre a solicitação dos benefícios.

Outras modalidades de isenção da taxa de inscrição

A UEL também ofereceu diversas modalidades para os candidatos interessados em solicitar a isenção da taxa.

Até o dia 30 de junho, por exemplo, puderam enviar os pedidos do benefício os participantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e os candidatos membros de família de baixa renda. Os inscritos no CadÚnico puderam solicitar a isenção usando o Número de Identificação Social (NIS). O resultado final dos pedidos pelo NIS serão divulgados no dia 10 de julho.

Datas do Vestibular 2024 da UEL

Os participantes que solicitaram ou irão solicitar a isenção ou a redução da taxa de inscrição devem ter em mente as principais datas do calendário oficial do Vestibular 2024 da UEL.

As inscrições irão começar em breve, no dia 24 de julho, e os candidatos poderão se inscrever até o dia 05 de setembro. É importante ressaltar que os participantes contemplados com a isenção ou a redução da taxa deverão realizar a inscrição seguinte os mesmos procedimentos previstos para todos os candidatos.

Em relação às provas, foi divulgado que a primeira fase irá acontecer no dia 29 de outubro, enquanto as provas da segunda fase serão realizadas nos dias 26, 27 e 29 do mês de novembro.

Além disso, os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico deverão fazer uma prova de habilidades específicas no dia 28 de novembro. Por fim, os candidatos ao curso de Música deverão participar também de uma prova específica no dia 24 de setembro.