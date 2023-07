UEM divulga concorrência e locais de prova

A Universidade Estadual de Maringá, (UEM) é uma instituição de ensino pública e gratuita que possui a sua sede principal em Maringá, estado do Paraná.

As inscrições para o Vestibular de Inverno 2023 da instituição terminaram no dia 10 de julho. Porém, dois anúncios muito importantes foram divulgados para os candidatos que irão participar do Vestibular de Inverno 2023 da UEM: a concorrência do vestibular e também os locais de realização das provas.

Assim, para que você consiga acessar os documentos divulgados, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Inverno 2023 da UEM. Confira!

Vestibular de Inverno UEM 2023: concorrência e locais de prova são divulgados nesta quinta (27)

Conforme o calendário oficial do processo seletivo, a Comissão do Vestibular Unificado (CVU), responsável pelo Vestibular da UEM, divulgou a concorrência dos cursos de graduação e os locais de prova dos candidatos que tiveram a inscrição confirmada para esta edição do vestibular.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, dia 27 de julho, e os candidatos já podem acessar os dois documentos mencionados na página do Vestibular de Inverno, no site da CVU. A consulta dos locais de prova, porém, é individual e deve ser feita por cada participante no Menu do Candidato, tanto pelo aplicativo Vestibular UEM ou no site do vestibular. O estudante deverá fazer login na plataforma usando o número de inscrição e a senha criados no momento da inscrição.

Vestibular de Inverno UEM 2023: Medicina é o curso mais concorrido

Conforme as informações divulgadas sobre a concorrência do vestibular, a UEM recebeu 12.332 inscrições para essa edição do Vestibular de Inverno. Além disso, é importante destacar que o curso de Medicina foi aquele mais concorrido, com mais de 5 mil inscrições.

Além de Medicina, outros cursos ministrados pela UEM que receberam muitas inscrições de estudantes foram Psicologia, Ciência da Computação, Arquitetura e Direito.

Nesta edição do processo seletivo, a UEM disponibilizou aos candidatos 1.170 vagas para cursos de graduação variados ministrados na instituição.

Todos os candidatos aprovados no vestibular irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.



Vestibular de Inverno UEM 2023: realização da prova

O Vestibular de Inverno da UEM prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos. O exame será realizado de forma presencial no dia 27 de agosto.

As provas serão formadas 50 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre as disciplinas de Linguagens e Códigos, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Além disso, os candidatos também deverão redigir um texto em língua portuguesa com base na proposta de redação que será apresentada pela banca examinadora na prova.

Devemos ressaltar também que os candidatos inscritos no Vestibular da UEM deverão realizar a leitura integral dos livros que fazem parte da lista de leituras obrigatórias. Conteúdos das obras estarão presentes nas questões de literatura na prova. A lista completa está disponível no site da UEM.

Vestibular de Inverno UEM 2023: gabaritos e resultados

O resultado final do Vestibular de Inverno UEM 2023 será divulgado no dia 18 de setembro de 2023, a partir das 10h.

O gabarito da prova do vestibular será divulgado no dia 28 de agosto, a partir das 10h. No dia 11 de setembro, por sua vez, a UEM irá liberar a imagem digitalizada da prova e a nota da redação.

Vestibular de Inverno UEM 2023: sistema de cotas

Conforme anúncio oficial, a UEM irá utilizar o sistema de cotas (ações afirmativas) no Vestibular de Inverno 2023.

Nesta edição, serão direcionados 20% das vagas de cada curso, turno e campus, aos candidatos que irão concorrer pelo sistema de cotas sociais. Para participar do sistema de cotas, os candidatos deverão atender a pelo menos um dos seguintes critérios:

Ter cursado as quatro últimas séries do Ensino Fundamental e o Ensino Médio em Instituição Pública de Ensino;

Possuir registro no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) de família de baixa renda;

A UEM também irá usar outros tipos de cotas, como cotas para candidatos negros (pretos e pardos) e para candidatos com deficiência.