UEM encerra inscrições do Vestibular de Inverno 2023 nesta segunda (10)

A UEM, Universidade Estadual de Maringá, é uma instituição de ensino pública e gratuita que possui a sua sede principal na cidade de Maringá, estado do Paraná.

As inscrições para o Vestibular de Inverno 2023 da instituição estão abertas. Porém, todos os candidatos deverão se inscrever até esta segunda-feira, dia 10 de julho.

Dessa forma, para que você consiga realizar a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Inverno 2023 da UEM. Vamos conferir!

Vestibular de Inverno UEM 2023: inscrições terminam nesta segunda-feira (10)

As inscrições para a edição 2023 do Vestibular de Inverno da UEM começaram no dia 30 de maio. O prazo para inscrições, porém, termina nesta segunda-feira, 10 de julho.

Todos os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível na página do Vestibular de Inverno da UEM no site da CVU/UEM.

No momento da inscrição, os participantes deverão preencher um questionário com algumas informações importantes, como:

Opção de curso: os candidatos poderão selecionar até três cursos distintos em ordem de preferência;

Língua estrangeira: o candidato deverá escolher uma língua estrangeira dentre Espanhol, Francês ou Inglês;

Mesa para canhoto: o candidato canhoto deverá assinalar a própria condição para receber uma mesa adequada no dia da prova;

Cidade de realização da prova: o candidato deverá escolher uma cidade para fazer a prova do vestibular. As opções são: Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Maringá, Paranavaí, Ponta Grossa e Umuarama.

Acesse o Manual do Candidato para mais informações sobre os procedimentos de inscrição do Vestibular de Inverno 2023.

Vestibular de Inverno UEM 2023: taxa de inscrição e isenção



Os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 177 para participar do Vestibular de Inverno 2023. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 12 de julho e é fundamental para a homologação da inscrição.

Contudo, a UEM também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar isenção da taxa. Puderam solicitar o benefício os participantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e de baixa renda.

Os pedidos foram recebidos pela UEM até o dia 12 de junho. No momento da solicitação, os candidatos deverão enviar os documentos solicitados que comprovem a própria condição e renda.

O resultado preliminar dos pedidos de isenção foi divulgado pela UEM no dia 20 de junho e o resultado final, por fim, foo liberado pela instituição no dia 27 de junho.

Vestibular de Inverno UEM 2023: prova presencial

O Vestibular de Inverno 2023 da UEM prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos no dia 27 de agosto.

Os locais de prova serão divulgados ainda neste mês, no dia 27 de julho. Os exames serão compostos por uma redação e 50 questões de múltipla escolha sobre as disciplinas de Linguagens e Códigos, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Os participantes deverão ler os livros da lista de leituras obrigatórias para responder questões de literatura na prova. A lista completa está disponível no site da UEM.

Vestibular de Inverno UEM 2023: vagas

Por meio do Vestibular de Inverno 2023, a UEM irá disponibilizar 1.170 vagas para cursos de graduação variados na instituição.

Todos os candidatos aprovados no vestibular irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Vestibular de Inverno UEM 2023: divulgação dos gabaritos e resultados

O resultado final do Vestibular de Inverno UEM 2023 será divulgado no dia 18 de setembro de 2023, a partir das 10h.

O gabarito da prova do vestibular será divulgado no dia 28 de agosto, a partir das 10h. No dia 11 de setembro, por sua vez, a UEM irá divulgar a imagem digitalizada da prova e a nota da redação.

Vestibular de Inverno UEM 2023: sistema de cotas

AUEM irá utilizar o sistema de cotas no Vestibular de Inverno 2023.

Nesta edição, 20% das vagas serão direcionadas para o sistema de cotas sociais. Para participar das ações afirmativas, os candidatos devem atender a pelo menos um dos seguintes critérios:

Ter cursado as quatro últimas séries do Ensino Fundamental e o Ensino Médio em Instituição Pública de Ensino;

Possuir registro no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) de família de baixa renda;

Além disso, a UEM também irá reservar vagas para outros tipos de cotas, como cotas para candidatos negros (pretos e pardos) e para candidatos com deficiência.