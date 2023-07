UEMA abre inscrições para o PAES 2024

A UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, é uma instituição de ensino superior pública com sede principal em São Luís, estado do Maranhão.

A universidade oferece uma grande quantidade de oportunidades de cursos para os seus alunos, atraindo novos estudantes todos os anos por meio da seleção via vestibular.

Nesta segunda-feira, dia 10 de julho, a UEMA abriu o período de inscrições do Vestibular 2024. Assim, para que você possa se inscrever e participar da seleção, o artigo de hoje separou um resumo com tudo que você precisa saber sobre o PAES 2024 da UEMA. Vamos conferir!

PAES UEMA 2024: inscrições começam nesta segunda-feira (10)

Conforme anúncio oficial da UEMA, o período de inscrições no Vestibular 2024 da instituição, conhecido como PAES 2024, começa nesta segunda-feira, 10 de julho. O prazo irá permanecer aberto até o dia 11 de agosto, conforme indicado no edital oficial do PAES 2024.

Os candidatos poderão se inscrever de forma online por meio de preenchimento do formulário eletrônico disponível na página da UEMA, no site do Sig Concursos. No site, os candidatos deverão selecionar “PAES 2024” e prosseguir com a inscrição.

Poderão participar do vestibular 2024 da UEMA os candidatos que concluíram o Ensino Médio ou que estão cursando o terceiro ano do ensino médio em 2023. Com isso, os candidatos “treineiros” não podem participar do PAES 2024.

No momento das inscrições, os candidatos deverão optar por uma das duas línguas estrangeiras oferecidas: Inglês ou Espanhol. Também é necessário escolher uma cidade para a realização da prova.

Para participar da seleção, os participantes deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 85,00 dentro do prazo estabelecido. Porém, a UEMA também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar, entre os dias 24 de abril e 26 de maio, a isenção da taxa de inscrição. O resultado preliminar já foi divulgado para os participantes e o resultado final, por sua vez, foi liberado dia 24 de junho.



Mais informações sobre o procedimento de inscrições podem ser encontradas no edital do PAES UEMA 2024.

PAES UEMA 2024: funcionamento

O PAES 2024 da UEMA prevê a realização de uma prova presencial para todos os candidatos. Os exames serão aplicados no dia 23 de novembro de 2023, das 13h30 às 18h30, com duração de cinco horas.

Conforme o edital do vestibular, as provas do vestibular serão aplicadas nas seguintes cidades: São Luís, Colinas, Caxias, São João dos Patos, Bacabal, Barra do Corda, Balsas, Codó, Santa Inês, Coelho Neto, Timon, Pinheiro, Grajaú, Presidente Dutra, Lago da Pedra, Pedreiras, Zé Doca, Coroatá, Itapecuru-Mirim, São Bento, Imperatriz, Açailândia e Estreito.

A prova do vestibular da UEMA será realizada em etapa única e será constituída de 60 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre tópicos estudados ao longo do ensino médio e por uma proposta de redação.

Conforme ressaltado pela UEMA, somente serão corrigidas as redações dos participantes que acertaram 15 questões ou mais na prova objetiva e forem incluídos até o quádruplo do número de vagas oferecidas por curso de graduação.

Além disso, é importante ressaltar que a UEMA divulgou que todos os candidatos deverão ler as obras que foram selecionadas para compor a lista de leituras obrigatórias do Vestibular 2024. Conheça os livros selecionados para esta edição do vestibular:

“Mar Morto”, de Jorge Amado;

“Primeiros Cantos”, de Antônio Gonçalves Dias;

“Olhos D’água”, de Conceição Evaristo.

É recomendada a leitura integral das obras para a prova do vestibular.

PAES UEMA 2024: vagas disponíveis

Através do PAES 2024, a UEMA está oferecendo 4.713 vagas para ingresso no primeiro e no segundo semestres de 2024, distribuídas entre os diferentes campi da instituição.

Além disso, também serão oferecidas 780 vagas para os candidatos interessados em ingressar na UEMASul, Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão.