UEMA abre Processo Seletivo para Vagas Remanescentes

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), por meio da Pró-Reitoria de Graduação – PROG, divulgou o edital com as principais datas e procedimentos para o Processo Seletivo Simplificado que visa o preenchimento das Vagas Remanescentes do Paes (Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior).

O PAES é uma das principais formas de ingresso nos cursos de graduação ofertados pela UEMA.

O Processo Seletivo Simplificado UEMA – VAGAS REMANESCENTES 2023/2 tem como objetivo selecionar candidatos, no limite das vagas ofertadas, para os seus cursos de graduação ofertados na modalidade presencial, com ingresso no segundo semestre de 2023.

De acordo com o edital, a UEMA receberá as inscrições para essa seleção no período de 10 de julho, próxima segunda-feira, até o dia 23 de julho de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Inscrições

Ainda conforme as orientações do edital, as inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes serão recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, para participar, é necessário acessar o site da UEMA e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

O requerimento de inscrição solicita diversas informações pessoais, escolares e de contato do candidato. Além disso, o estudante deve indicar também a opção de curso de graduação desejada, considerando o quadro de vagas do edital.

Após preencher e enviar o formulário de inscrição, os candidatos devem gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa. O prazo limite para o pagamento da taxa é 24 de julho.



Você também pode gostar:

Processo de seleção

Ainda conforme indicado no edital, somente estudantes que tenham concluído integralmente o ensino médio poderão participar desse Processo Seletivo Simplificado.

Para a classificação dos inscritos, a UEMA não realizará aplicação de provas. De acordo com o edital, a universidade usará o desempenho obtido pelos participantes na última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Portanto, ter participado do Enem 2022 é pré-requisito.

Além disso, o edital indica que a UEMA vai considerar os candidatos apenas os que realizaram a edição do Enem 2022 cuja nota seja igual ou superior a 300 pontos e tenha obtido nota diferente de zero na redação e que não tiveram a matrícula efetivada no processo seletivo PAES/UEMA 2023.

Portanto, para a média final de classificação, a UEMA deve somar as notas de cada uma das provas objetivas (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias) e também da prova de redação.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, ao todo, a UEMA está ofertando 239 (duzentas e trinta e nove) vagas para o segundo semestre de 2023. As oportunidades estão distribuídas entre os diversos campi e cursos ofertados pela universidade.

Os cursos com vagas disponíveis são os seguintes: Ciências Sociais; Geografia, Letras – Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; Química; Matemática; Ciências Sociais; Ciências Naturais; Pedagogia e Ciências Biológicas. As oportunidades estão distribuídas nos campi de São Luís, Caxias, Timon, Lago da Pedra, Coelho Neto.

Resultado: 1ª chamada

De acordo com o cronograma, a UEMA divulgará o resultado final do Processo Seletivo Simplificado de Vagas Remanescentes no dia 1º de agosto de 2023. A lista de aprovados em 1ª chamada será publicada no site da universidade.

Na mesma data de divulgação do resultado final a UEMA deve publicar as orientações e documentos necessários para o registro acadêmico. Entre os documentos solicitados estão o certificado de conclusão do Ensino Médio e o boletim de desempenho referente ao Enem 2022.

Acesse o edital do Processo Seletivo para mais informações.

Leia também UEPG divulga o cronograma do Vestibular 2023, com ingresso em 2024; confira aqui o período de inscrição.