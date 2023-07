UEMA libera resultado do Vestibular 60+ 2023

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) divulgou na tarde desta segunda-feira, dia 10 de julho, o resultado do Vestibular 60+ 2023, que visa a seleção de estudantes com idade acima de 60 anos para os cursos de graduação ofertados na modalidade presencial para o segundo semestre do ano de 2023.

Desse modo, os participantes já podem consultar a lista de classificados por meio do site da UEMA. A universidade deve publicar em breve a convocação dos aprovados em 1ª chamada para as matrículas.

O procedimento de matrícula deverá ser feito de forma presencial, com a apresentação de todos os documentos indicados no edital no prazo estabelecido pela Pró-Reitoria de Graduação da UEMA.

Na data da matrícula, os candidatos devem comprovar ter idade igual ou superior a 60 anos. Desse modo, entre os documentos solicitados pela universidade estão o RG e o número de CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) o candidato. Além disso, também é obrigatória a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Médio, nível de escolaridade que é requisito para ingresso nos cursos de ensino superior.

Vestibular UEMA 60+

A classificação dos candidatos inscritos nesse processo seletivo foi feita a partir do desempenho obtido pelos candidatos em prova aplicada pela UEMA. A universidade aplicou as provas no dia 18 de junho (domingo), no período da tarde e com início às 13h (horário de Brasília).

Conforme estabelecido previamente por meio do edital, a aplicação das provas aconteceu nos municípios para os quais há oferta de vagas: São Luiz, Lago da Pedra, Coelho Neto, Caxias e Timon.

A avaliação foi composta por com 44 (quarenta e quatro) questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos referentes aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio e uma prova de redação da Língua Portuguesa.

Nesse sentido, os candidatos responderam a 12 (doze) questões sobre assuntos de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Inglesa, Língua Espanhola, 16 (dezesseis) questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia, Sociologia; e 16 (dezesseis) questões de Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Matemática, Física, Biologia, Química.



Na prova de redação, a UEMA solicitou a escrita de um texto do tipo dissertativo-argumentativo de, no mínimo, 15 linhas, sobre o seguinte tema: “Qual a nossa verdadeira humanidade? Somos ou não somos dependentes uns dos outros?”. Para direcionar a escrita do texto, a prova apresentou trechos de duas obras: “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, e “A mãe-terra contra-ataca a Humanidade: advertências da pandemia”, de Leonardo Boff.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da UEMA é de 66 (sessenta e seis) vagas para ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano. As oportunidades ofertadas pela UEMA são para ingresso em 11 opções de cursos de licenciatura.

As vagas estão distribuídas entre os campi da UEMA localizados nas cidades de São Luís, Caxias, Timon, Lago da Pedra, e Coelho Neto. O edital indica ainda que há vagas para os seguintes cursos de graduação:

Licenciatura em Ciências Sociais;

Licenciatura em Matemática;

Licenciatura em Química;

Licenciatura em Ciências Naturais;

Licenciatura em Geografia;

Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa;

Licenciatura em Pedagogia;

Licenciatura em Ciências Biológicas;

Letras – Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas.

Esse vestibular consiste em uma iniciativa do Programa UEMA 60+ de Políticas Afirmativas. De acordo com a universidade, o objetivo é proporcionar o ingresso de pessoas da terceira idade no ensino superior.

Acesse o edital na íntegra para mais detalhes.

