UEPG anuncia isenção para inscrições em cursos de licenciatura

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) anunciou que adotará duas modalidades de isenção para o Vestibular e para o Processo Seletivo Seriado (PSS). De acordo com a universidade, todos os cursos de licenciatura terão isenção de taxa de inscrição, sem necessidade de solicitação prévia.

Nesse sentido, os candidatos interessados em concorrer às vagas ofertadas para os cursos de licenciatura no Vestibular e no PSS poderão se inscrever gratuitamente.

Na licenciatura, a isenção total foi deliberada por resolução do Conselho de Administração nº 2023.122, aprovada em 29 de maio. A decisão criada pela Pró-reitoria de Graduação (Prograd), é válida independentemente da política de cotas. Portanto, para participar, o candidato só precisa se inscrever durante o período de inscrição já que a isenção será aplicada automaticamente.

Isenção para o bacharelado

Para os interessados em concorrer aos cursos de bacharelado, a isenção será concedida somente mediante solicitação e comprovação dos critérios estabelecidos no edital. A UEPG já publicou o edital de isenção referente ao PSS 2023.

Com o processo de isenção, a UEPG tem como objetivo proporcionar a candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica a possibilidade de concorrer ao Vestibular. Nesse sentido, a pró-reitora de Assuntos Estudantis, professo Ione Jovino, destaca que “A UEPG tem buscado prover ações que mostrem para a comunidade o quanto queremos as vagas ocupadas”.

Os estudantes que pretendem concorrer aos cursos de bacharelado poderão solicitar a isenção da taxa no site da UEPG até o dia 1º de agosto.

A isenção será exclusiva para os estudantes que não tenham curso superior concluído, em andamento, em abandono ou trancado, e que comprovem vulnerabilidade socioeconômica. De acordo com o cronograma, o resultado dos pedidos está previsto para o dia 30 de agosto.

A UEPG já divulgou o cronograma completo referente ao Vestibular e ao PSS 2023. Confira a seguir as principais datas!

PSS 2023

A UEPG receberá as três etapas do PSS 2023 no período de 1º a 30 de agosto de 2023. Como acontece tradicionalmente, os candidatos devem se inscrever de forma virtual, exclusivamente no site da CPS (Coordenadoria de Processos de Seleção).



O valor da taxa de inscrição para cada etapa é de R$ 96,00 (noventa e seis reais). De acordo com o cronograma, o prazo limite para os pagamentos é 31 de agosto.

A aplicação das provas do PSS 2023 está marcada para o dia 29 de outubro (domingo). Os candidatos responderão a questões sobre os conteúdos das disciplinas de cada uma das séries do Ensino Médio, variando de acordo com a etapa.

Vestibular UEPG

O período de inscrição para o Vestibular 2023 é do 1º de setembro ao dia 5 de outubro de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais). Os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento até 6 de outubro para efetivar o cadastro.

A UEPG aplicará as provas do Vestibular 2023, ingresso 2024, no dia 26 de novembro de 2023. Conforme acontece tradicionalmente, a avaliação abarcará assuntos dos componentes curriculares do Ensino Médio.

Lista de obras literárias

A UEPG já divulgou a lista de obras literárias cobradas nas provas de Língua Portuguesa e redação do Vestibular e do PSS 2023:

PSS 1: “Os Homens de Barro”, de Ariano Suassuna”; e “Cumbe”, de Marcelo D’Salete.

“Os Homens de Barro”, de Ariano Suassuna”; e “Cumbe”, de Marcelo D’Salete. PSS 2: “Contos: Capítulo dos Chapéus, Um Homem Célebre, A Causa Secreta, Uma Senhora, O Caso da Vara”, de Machado de Assis; e “Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento”, de Marina Colasanti.

“Contos: Capítulo dos Chapéus, Um Homem Célebre, A Causa Secreta, Uma Senhora, O Caso da Vara”, de Machado de Assis; e “Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento”, de Marina Colasanti. Vestibular e PSS 3: “Clara dos Anjos”, de Lima Barreto; “Olhos D’Água”, de Conceição Evaristo; “Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior; “Sentimento do Mundo”, de Carlos Drummond de Andrade; e “Ay Kakyri Tama: eu moro na cidade”, de Marcia Wayna Kambeba.

Veja mais detalhes no site da UEPG.

