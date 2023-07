UEPG aplica provas neste domingo (02)

A UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, é uma instituição pública de ensino superior com sede na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná.

A instituição oferece uma grande quantidade de cursos de graduação e é uma das universidades mais conceituadas do Paraná. Assim, não é de se surpreender que diversos estudantes queiram estudar na UEPG.

O 2º Vestibular Unificado EAD UEPG é uma iniciativa da Universidade Virtual do Paraná (UVPR), da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), com a Universidade Aberta do Brasil (UAB/Capes).

Conforme o calendário do processo seletivo, as provas do Vestibular Unificado EAP UEPG serão aplicadas neste domingo, dia 02 de julho. Assim, é importante que você saiba como a prova irá funcionar e quais são os próximos passos no processo seletivo.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o 2º Vestibular Unificado EAD da UEPG. Confira!

2º Vestibular Unificado EAD UEPG: provas acontecem neste domingo (02)

Conforme previsto pelo edital do 2º Vestibular Unificado EAD UEPG, os candidatos participarão de uma prova presencial neste domingo, dia 02 de julho, a partir das 13h45. O exame terá duração máxima de 4 horas.

Os portões de acesso serão abertos às 13h e fechados às 13h30. É recomendado que os candidatos cheguem com antecedência.

A prova será composta por duas etapas diferentes, aplicadas neste domingo: conhecimentos gerais e redação. Na redação, o candidato deverá escrever um texto no formato artigo de opinião ou um texto dissertativo-argumentativo.

Os candidatos já podem acessar o próprio local de realização do exame no site do vestibular da UEPG desde o dia 23 de junho. É responsabilidade dos candidatos consultar o número da sua inscrição, o número da turma e o local onde deve comparecer para realizar as provas antes do início do exame. Também é possível consultar o ensalamento geral, disponível em formato PDF no site do vestibular da UEPG.



A prova do vestibular será aplicada nas seguintes cidades do Paraná: Campo Largo, Cerro Azul, Céu Azul, Cianorte, Curitiba, Dois Vizinhos, Faxinal, Guarapuava, Ibaiti, Ivaiporã, Londrina, Paranaguá, Ponta Grossa, Rio Negro e Telêmaco Borba.

2º Vestibular Unificado EAD UEPG: o que levar?

Os candidatos deverão comparecer ao local de prova munidos de documento de identidade original com foto. Não serão aceitas cópias dos documentos.

Além disso, os participantes deverão levar também caneta esferográfica com tinta azul-escura ou preta, escrita grossa e de material transparente.

2º Vestibular Unificado EAD UEPG: lista de obras obrigatórias

Para as questões de literatura do vestibular, os candidatos deverão ter conhecimento sobre as obras selecionadas que integram lista de leituras obrigatórias do processo seletivo. Veja quais foram os livros escolhidos para o vestibular a seguir:

“Clara dos Anjos”, de Lima Barreto;

“Olhos d’´Água”, de Conceição Evaristo;

“Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior;

“Sentimento do Mundo”, de Carlos Drummond de Andrade;

“Ay Kakyri Tama: Eu moro na cidade”, de Marcia Wayna Kambeba.

2º Vestibular Unificado EAD UEPG: oferta de vagas

Através do 2º Vestibular Unificado EAD, a UEPG irá oferecer 996 vagas para os cursos ministrados pela instituição na modalidade EAD.

Do total de vagas, 456 serão destinadas aos cursos de Licenciatura em Letras (Português e suas Literaturas) e Tecnologia em Gestão Ambiental, da Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste). O restante das vagas será direcionada aos cursos de Licenciatura em Computação, Licenciatura em Geografia e Licenciatura em Letras Português/Espanhol, oferecidos pela UEPG.

Vestibular Unificado EAD UEPG: próximos passos

Conforme o cronograma do processo seletivo divulgado pela UEPG, o gabarito do vestibular será divulgado ainda neste domingo, dia 02 de julho, até às 20h. Os candidatos poderão enviar recursos quanto aos gabaritos.

Os pedidos serão analisados pela UEPG, que irá divulgar o gabarito final no dia 04 de julho.

Por fim, o resultado do 2º Vestibular Unificado EAD será divulgado até o dia 20 de julho. No mesmo dia serão também disponibilizadas para os candidatos as imagens digitalizadas do cartão de respostas e da versão definitiva da redação.