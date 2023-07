UEPG divulga resultado final do 2º Vestibular Unificado EAD 2023

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) já liberou o resultado final do 2º Vestibular EAD 2023, que visa a seleção de novos alunos para os cursos ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD) através da Universidade Virtual do Paraná (UVPR).

Os candidatos podem conferir o resultado final através do site da CPS (Coordenadoria de Processos de Seleção). Além de consular a lista geral de classificados, os participantes também podem conferir o desempenho individual. Para acessar o Comprovante de Desempenho, é necessário fazer login com o protocolo e senha cadastrados no momento da inscrição.

De acordo com o Manual do Candidato, os convocados deverão apresentar todos os documentos solicitados para realizar a matrícula. É necessário acessar o site da universidade para o qual foi aprovado para consultar o prazo para as matrículas e as listas de documentos exigidos.

Entre os documentos solicitados pelas instituições estão o RG e o CPF do candidato, bem como o certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar.

2º Vestibular EAD 2023

Esse processo seletivo é uma iniciativa da UVPR e da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI). Nesta edição, estão ofertando vagas a UEPG e a Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste). As oportunidades são ofertadas através da Universidade Aberta do Brasil (UAB/Capes).

Para fins de classificação dos inscritos, a UEPG aplicou provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Conforme indicado previamente em edital, a UEPG aplicou as provas na tarde do dia 2 de julho.

Houve locais de prova nos municípios de Campo Largo, Cerro Azul, Céu Azul, Cianorte, Curitiba, Dois Vizinhos, Faxinal, Guarapuava, Ibaiti, Ivaiporã, Londrina, Paranaguá, Ponta Grossa, Rio Negro e Telêmaco Borba.

Ainda de acordo com o edital, a avaliação contou com questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol e Francês), História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Arte, Filosofia, Sociologia e Educação Física.

Além disso, a UEPG aplicou uma prova de redação em Língua Portuguesa. A proposta de Redação solicitou ao candidato a escrita de um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “Efeitos do etarismo na sociedade contemporânea”.

A UEPG informou previamente a lista de obras literárias cobradas nas questões de Língua Portuguesa e Literatura: “Clara dos Anjos”, de Lima Barreto; “Olhos d’´Água”, de Conceição Evaristo;“Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior; “Sentimento do Mundo”, de Carlos Drummond de Andrade; e “Ay Kakyri Tama: Eu moro na cidade”, de Marcia Wayna Kambeba.



O gabarito da prova objetiva foi publicado no dia 2 de julho, logo após a aplicação das provas, cabendo a interposição de recursos.

Oferta de vagas

A oferta total da UVPR para o 2º Vestibular Unificado EAD 2023 foi de 996 (novecentas e noventa e seis) vagas para diversos cursos de graduação.

Do total das vagas, 540 foram para os cursos ofertados pela UEPG, enquanto outras 456 são para a Unicentro. Ambas as universidades reservam parte das vagas de acordo com as suas políticas de ações afirmativas.

As oportunidades ofertadas pela UEPG estão distribuídas entre os polos de Bituruna, Goioerê, Ivaiporã, Jaguariaíva, Rio Brando do Sul, São João do Ivaí, Bandeirantes, Rio Negro, Paranaguá, Sarandi, São João do Triunfo, Telêmaco Borba, Ibaiti, Jaguapita, Cerro Azul e Dois Vizinhos.

A Unioeste conta com oportunidades em Apucarana, Campo Largo, Cianorte, Curitiba, Engenheiro Beltrão, Londrina, Ponta Grossa, Tibagi, Telêmaco Borba, Ivaiporã, Céu Azul, Faxinal, Paranaguá, e Rio Branco do Sul.

As oportunidades são para os seguintes cursos:

Licenciatura em Computação;

Licenciatura em Geografia;

Licenciatura em Letras Português/Espanhol;

Licenciatura em Letras Português e suas Literaturas;

Tecnologia em Gestão Ambiental.

Acesse o Manual do Candidato para mais informações.

