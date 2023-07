UEPG recebe inscrições para cursos de tecnologia EAD até 15 de agosto

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) está com inscrições abertas para ingresso em dois cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD): Tecnologia em Gestão Hospitalar e Tecnologia em Mineração. O ingresso dos aprovados será no 1º semestre letivo de 2024.

De acordo com o cronograma, os interessados nos cursos poderão se inscrever até as 23h59 do dia 15 de agosto de 2023. As inscrições e todo o processo seletivo serão realizados de forma virtual.

Como se inscrever?

Conforme as orientações da UEPG, para participar do processo seletivo, os candidatos devem acessar o site da UEPG e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

No momento do cadastro, além de informar todos os seus dados pessoais e escolares, o candidato deverá indicar a opção de curso de graduação. Após enviar as informações, é necessário gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais) e o prazo limite para o pagamento é 16 de agosto.

Isenção da taxa

De acordo com o edital, os candidatos que são membros de famílias de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição até essa segunda-feira, dia 31 de julho.

Os candidatos poderão fazer a solicitação da isenção da taxa de inscrição de forma virtual, por meio do seguinte endereço de e-mail vestibular@uepg.br. Os interessados devem enviar até hoje os documentos solicitados para a comprovação dos critérios.

Processo de seleção



A UEPG não aplicará provas nesse processo seletivo. Para fins de classificação dos inscritos, a UEPG realizará a análise do desempenho escolar dos candidatos. Nesse sentido, os candidatos serão selecionados por meio das notas registradas no Histórico Escolar do Ensino Médio. É necessário enviar o documento no momento da inscrição.

Conforme indicado no Manual do Candidato, se houver notas iguais na classificação, a UEPG adotará como primeiro critério de desempate as condições de renda familiar do candidato, conforme artigo 44 da Lei nº 9.394, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Oferta de vagas

Conforme indicado no edital, a oferta total da UEPG para os dois cursos de graduação EAD de tecnologia é de 234 (duzentas e trinta e quatro) vagas para ingresso no 1º semestre letivo de 2024.

As vagas serão distribuídas em cotas, sendo 70% (setenta por cento) das vagas para agentes públicos da Administração Pública. Outros 30% (trinta por

cento) serão assim subdivididos:

5% (cinco por cento) para candidatos com deficiência (PCD);

5% (cinco por cento) para candidatos negros independente do percurso de formação escolar, 10% (dez por cento) para candidatos negros oriundos de Instituições Públicas de Ensino do Brasil (6o ano até o Ensino Médio);

até 40% (quarenta por cento) para candidatos oriundos de Instituições Públicas de Ensino do Brasil (6o ano ao Ensino Médio);

até 40% (quarenta por cento) para a cota Universal.

Sobre os cursos

Os cursos de Tecnologia em Gestão Hospitalar e Tecnologia em Mineração estão sendo ofertados através do Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância (Nutead), que tem parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Os cursos são ofertados na modalidade EAD, mas contam com encontros presencias obrigatórios, principalmente para fins avaliativos. Desse modo, 20% da carga horária está reservada para as atividades presenciais nos polos de Cerro Azul, Rio Branco do Sul, Ponta Grossa, Bandeirantes, Astorga, Campo Largo, Londrina e São João do Ivaí.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 30 de agosto.

Acesse o Manual do Candidato na íntegra para mais informações.

