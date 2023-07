Uerj abre inscrições para 1.540 vagas com ingresso em 2024

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) abriu nesta quinta-feira, dia 27 de julho, o período de inscrição para Processo Seletivo que visa o preenchimento de 1.540 vagas para ingresso no 1º semestre letivo de 2024. Trata-se do processo de transferência externa facultativa e aproveitamento de estudos.

De acordo com o diretor do Departamento de Seleção Acadêmica (Dsea), Gustavo Bernardo Krause, esse processo seletivo visa o preenchimento de centenas de vagas remanescentes.

Os procedimentos para transferência externa e aproveitamento de estudos estão sendo unificados pelo segundo ano consecutivo. Isso possibilita a simplificação e a ampliação da oferta de vagas.

“É obrigação de uma universidade pública como a Uerj buscar todos os meios para preencher suas vagas remanescentes, de modo a cumprir com sua finalidade principal”, destacou o diretor da Dsea.

Além disso, Krause aconselhou que os interessados avaliem bem as regras estabelecidas no edital, por causa das particularidades desses processos seletivos. “Há várias normas complementares, que variam entre os diferentes cursos oferecidos. Ler o edital com cuidado é fundamental”, ressalta.

Período de inscrição

De acordo com o edital, o período de inscrição segue aberto até o dia 11 de agosto de 2023. O edital indica ainda que as inscrições devem ser feitas de forma exclusivamente virtual, por meio do site da Uerj.

Portanto, no referido período, os candidatos deverão acessar o site da universidade e realizar o preenchimento e formulário eletrônico de inscrição. Após enviar as informações, os candidatos não isentos deverão gerar e imprimir o boleto para o pagamento da taxa de inscrição.

O pagamento deverá ser feito somente através de boleto bancário. De acordo com o edital, o valor da taxa é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).



Processo seletivo

Para fins de classificação dos inscritos, a Uerj realizará a aplicação de uma prova de forma presencial. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 17 de setembro de 2023, com locais de prova no campus Maracanã.

Conforme estabelecido no edital, a avaliação será composta por 20 questões objetivas sobre Leitura em Língua Portuguesa. Dez questões serão relativas à compreensão e interpretação de textos de divulgação científica, com peso 1, enquanto outras dez serão referentes à competência leitora de textos acadêmicos, com peso 2.

Oferta de vagas

Do total das vagas ofertadas, 833 vagas são para a primeira modalidade (transferência externa) e 707 para a segunda modalidade (aproveitamento de estudos). Nesse sentido, as oportunidades são destinadas a estudantes de outras instituições de ensino superior, em cursos ou áreas afins, bem como graduados de outras áreas ou similares, com titulação ou habilitação distintas.

De acordo com o edital, as vagas estão distribuídas entre diversos cursos de graduação ofertados nos campi da Uerj localizados nas cidades do Rio de Janeiro, Petrópolis, São Gonçalo, Resende, Nova Friburgo e Duque de Caxias.

O edital indica ainda que, do total das vagas, a Uerj deve reservar 45% para candidatos carentes, conforme a Lei Estadual 8.121/2018.

Nesse sentido, 20% das vagas são para negros, indígenas e quilombolas; 20% para estudantes de ensino médio da rede pública; e 5% para pessoas com deficiência, pessoas autistas e filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária mortos ou incapacitados pelo serviço. Haverá verificação dos critérios.

Acesse o edital na íntegra ou acesse o site da Uerj para mais detalhes.

