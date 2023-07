Uerj abre inscrições para o 2º Exame de Qualificação

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) abre nesta segunda-feira, dia 10 de julho, o período de inscrição para o 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2024. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 24 de julho.

Como se inscrever?

De acordo com as orientações da UERJ, os interessados em participar dessa avaliação deverão realizar as inscrições de forma virtual. Portanto, os estudantes devem acessar o site da Uerj e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Após preencher o requerimento, os candidatos devem gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição. Os candidatos não isentos deverão pagar a taxa até 25 de julho para efetivar o cadastro.

Isenção da taxa

A UERJ já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao 2º Exame de Qualificação. Puderam solicitar o benefício os estudantes que têm renda bruta média mensal familiar menor ou igual a 1 (um) salário mínimo nacional e estão cursando o último ano do Ensino Médio ou já concluíram essa etapa de ensino. Os candidatos precisaram enviar a documentação para comprovação de ambos os critérios.

A UERJ liberou no último sábado, dia 8 de julho, o resultado das solicitações. Como esse resultado é preliminar, caberá a interposição de recursos. Os interessados poderão interpor recursos entre hoje e amanhã, dias 10 e 11 de julho. Confira aqui o edital de isenção.

2º Exame de Qualificação: Provas



A aplicação das provas do 2º Exame de Qualificação está marcada para o dia 3 de setembro de 2023. A UERJ deve liberar o Cartão de Confirmação de Inscrição com os locais de prova a partir do dia 12 de agosto.

A prova será composta por 60 questões objetivas sobre assuntos das seguintes áreas: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; e Ciências Humanas. Desse modo, a prova abarcará conteúdos de disciplinas como Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Sociologia, Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês), Língua Portuguesa e Literatura.

Para as questões de Língua Portuguesa e Literatura do 2º Exame de Qualificação, a UERJ recomenda a leitura do livro “Anos de chumbo”, de Chico Buarque.

A UERJ deve liberar o gabarito ainda no dia 3 de setembro, após finalizar a aplicação das provas, enquanto o resultado do 2º Exame de Qualificação está previsto para 14 de setembro.

Vestibular 2024: Exame Discursivo

Nesta edição do Vestibular, a UERJ retomou o formato tradicional do processo seletivo. Desse modo, os participantes farão dois exames de qualificação e um exame discursivo. A UERJ aplicou o 1º Exame de Qualificação no dia 4 de junho e o resultado já está disponível.

Os candidatos classificados nos exames de qualificação poderão participar do Exame Discursivo. Essa fase contará com questões dissertativas sobre conhecimentos específicos, de acordo com o curso escolhido pelo candidato, e com uma prova de redação em Língua Portuguesa.

A aplicação do Exame Discursivo está marcada para o dia 3 de dezembro de 2023. Para o Exame Discursivo, a UERJ recomenda a leitura de duas obras literárias:

“Coração, cabeça e estômago”, de Camilo Castelo Branco – para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas;

“O menino do pijama listrado”, de John Boyne – para a prova de Redação.

A UERJ ainda não informou a data de divulgação do resultado final, mas disponibilizou o quadro de cursos ofertados. Confira aqui o Quadro Informativo dos Cursos. De acordo com a universidade, o Vestibular Estadual 2024 visa o ingresso de novos alunos nos dois semestres letivos de 2024.

Acesse o site da Uerj para mais informações sobre o processo seletivo.

