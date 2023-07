Uerj prorroga prazo para pagamento da taxa do 2º Exame de Qualificação

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) recebeu até a última segunda-feira (24) as inscrições para o Vestibular Estadual 2024. Inicialmente, os candidatos teriam até essa terça-feira, dia 25 de julho, para realizar o pagamento da taxa de inscrição para efetivar o cadastro no exame.

No entanto, a Uerj informou através do DSEA (Departamento de Seleção Acadêmica), que o período para o pagamento da taxa de inscrição do 2º Exame de Qualificação está prorrogado. Os candidatos que se inscreveram, mas ainda não pagaram a taxa, terão até o dia 28 de julho, próxima sexta-feira, para realizar o pagamento.

Como pagar a taxa de inscrição?

Para imprimir o boleto basta acessar o site com seus dados de inscrição e selecionar a opção “Segunda via do boleto”. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00 (noventa reais).

A confirmação da inscrição se dará somente mediante o pagamento da taxa dentro do prazo estabelecido, exceto no caso dos candidatos que obtiveram isenção no pagamento.

De acordo com o edital, a Uerj não aceitará “pagamentos realizados por meio de transferência, depósito bancários ou pix, sendo considerados válidos apenas os pagamentos efetuados por meio de boleto bancário”.

O edital estabelece ainda que o candidato deverá verificar, dois dias úteis após ter efetuado o pagamento da taxa de inscrição, se consta em seu recibo do requerimento de inscrição, disponível no sistema de concursos do DSEA, a informação “INSCRIÇÃO FINALIZADA – PAGAMENTO CONFIRMADO”.

2º Exame de Qualificação

A Uerj recebeu as inscrições para o 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2024 entre os dias 10 e 24 de julho. A aplicação das provas do 2º Exame de Qualificação está marcada para o dia 3 de setembro de 2023.

A UERJ deve liberar o Cartão de Confirmação de Inscrição com os locais de prova a partir do dia 12 de agosto. Haverá locais de prova em diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro.

No 2º Exame de Qualificação, os candidatos responderão a 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre assuntos das seguintes áreas: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; e Ciências Humanas. Portanto, as questões serão sobre Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Sociologia, Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês), Língua Portuguesa e Literatura.



Você também pode gostar:

Para as questões de Língua Portuguesa e Literatura do 2º Exame de Qualificação, a UERJ recomenda a leitura do livro “Anos de chumbo”, de Chico Buarque.

A UERJ deve liberar o gabarito ainda no dia 3 de setembro, após finalizar a aplicação das provas, enquanto o resultado do 2º Exame de Qualificação está previsto para 14 de setembro.

Vestibular 2024: Exame Discursivo

Como a Uerj retomou nesta edição o formato tradicional do vestibular, além dos dois Exames de Qualificação, a universidade aplicará um Exame Discursivo. A UERJ aplicou o 1º Exame de Qualificação no dia 4 de junho e o resultado já está disponível.

Os candidatos classificados nos exames de qualificação poderão participar do Exame Discursivo. Essa fase contará com questões dissertativas sobre conhecimentos específicos, de acordo com o curso escolhido pelo candidato, e com uma prova de redação em Língua Portuguesa.

A aplicação do Exame Discursivo está marcada para o dia 3 de dezembro de 2023. De acordo com a Uerj, para o Exame Discursivo, os candidatos devem ler as duas obras literárias seguintes:

“Coração, cabeça e estômago”, de Camilo Castelo Branco – para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas;

“O menino do pijama listrado”, de John Boyne – para a prova de Redação.

Oferta de vagas

A Uerj ainda não divulgou o número total de vagas ofertadas no Vestibular Estadual 2024. No entanto, parte das vagas serão reservada para estudantes de escolas da rede pública de ensino. Confira aqui o Quadro Informativo dos Cursos.

Acesse o site da Uerj para mais informações.