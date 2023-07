UERR divulga cronograma do Vestibular 2024

A Universidade Estadual de Roraima (UERR) publicou o edital de abertura com as principais datas, regras e procedimentos do Vestibular 2024. O processo seletivo visa a seleção de novos alunos para ingresso nos cursos de graduação ofertados de forma presencial pela UERR.

Conforme indicado no edital, a oferta da UERR é de 500 vagas para o Vestibular 2024, cujo período de inscrição começará ainda neste mês de julho.

A UERR é uma instituição pública de ensino superior mantida pelo Governo do Estado de Roraima, com sede em Boa Vista. Fundada em 2002, a universidade oferta cursos de graduação de diversas áreas tanto na modalidade presencial de ensino quanto EAD.

Vestibular UERR 2024: Inscrições

De acordo com o cronograma, o período de inscrição para o Vestibular 2024 da UERR será do dia 21 de julho ao dia 31 de agosto de 2023. O edital indica que o valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais.

As inscrições serão recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site da UERR e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento do cadastro, além das informações pessoais, o candidato deve informar a opção de curso escolhida e deve indicar se deseja participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Após o preenchimento do requerimento de inscrição e do envio das informações, os candidatos devem gerar e imprimir o boleto para o pagamento da taxa de inscrição. Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão pagar a taxa até o dia 1º de setembro. A UERR aceitará pagamentos por PIX.



Isenção da taxa

O edital do Vestibular 2024 prevê a concessão da isenção da taxa de inscrição para estudantes de baixa renda. Os pedidos de isenção serão recebidos entre os dias 24 e 28 de julho, exclusivamente no momento da inscrição.

Poderão solicitar a gratuidade na inscrição os candidatos que puderem comprovar estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de acordo com uma das quatro modalidades previstas no edital. A divulgação do resultado das isenções está prevista para 14 de agosto.

Vestibular 2024: Provas

Para fins de classificação dos inscritos, a UERR aplicará uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 29 de outubro.

Os locais de prova serão em Boa Vista e Rorainópolis. Os candidatos poderão consultar o endereço e ensalamento de onde realizarão o exame a partir do dia 25 de outubro, no site da UERR.

A avaliação será composta por 72 questões objetivas de múltipla escolha sobre as disciplinas de Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e Química. Além disso, a UERR aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultado

De acordo com o edital, a oferta total da instituição é de 500 (quinhentas) vagas para ingresso no 1º semestre letivo do próximo ano. As oportunidades estão distribuídas entre cursos de diversas áreas.

Os cursos contemplados são Administração, Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Florestal, História, Letras, Medicina, Pedagogia, Química e Serviço Social.

O edital indica ainda que há vagas para os cursos ofertados nos campi da UERR localizados em Boa Vista e Rorainópolis.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 20 de dezembro deste ano. Na mesma data a UERR deve divulgar orientações para as matrículas.

Acesse o edital do Vestibular UERR 2024 na íntegra para mais informações.

