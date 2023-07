UESB abre período de inscrição para cursos de graduação EAD

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) abriu o período de inscrição para Processo Seletivo Especial UAB/UESB 2023/2, que visa a seleção de novos alunos para ingresso nos cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD).

Os cursos EAD são ofertados através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Há oportunidades para os cursos de Licenciatura em Pedagogia, em Matemática e em Física.

Processo seletivo: Inscrições

De acordo com as orientações do edital, as inscrições são gratuitas e estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados devem acessar o site da UESB e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição. O período de inscrição segue aberto até às 23h59 do dia 09 de agosto de 2023.

No momento do cadastro, os candidatos devem preencher todas as informações pessoais, escolares e de contato solicitadas no formulário. Os estudantes também deverão informar a opção de curso para a qual deseja concorrer a uma vaga e escolher um polo de apoio presencial para realizar os encontros presenciais e atividades avaliativas do curso.

Processo de seleção

Poderão participar do Processo Seletivo Especial UAB 2023/2 os candidatos que cumprirem os pré-requisitos indicados no edital:

ser professor não licenciado da rede básica de ensino em exercício em busca da primeira licenciatura;

ser processor licenciado em exercício em busca da segunda licenciatura;

qualquer outra pessoa da sociedade que não possua um curso de formação superior de licenciatura e que tenha concluído o Ensino Médio ou equivalente.

Além disso, é necessário possuir habilidades para utilizar computadores e dispor de recursos ágeis para conectividade com internet, e-mail, fóruns, chat, dentre outras tecnologias digitais.

Conforme estabelecido no edital, a classificação dos inscritos será feita a partir da modalidade na qual o candidato se encaixa. Desse modo, a seleção da modalidade I , exclusiva para Profissionais da Educação Básica, se dará por meio da Análise de Currículo.

Já os concorrentes nas demais modalidades, de II a IV (Ampla Concorrência, Reserva de Vagas I e Reserva de Vagas), serão avaliados a partir do desempenho ao longo de todo o Ensino Médio. Desse modo, para a classificação dos candidatos, a UESB fará a análise do Histórico Escolar com o registro das notas do Ensino Médio.



Oferta de vagas

De acordo com o edital, a oferta total da UESB é de 350 vagas para os três cursos de licenciatura. As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes polos de apoio presencial: Barreiras, Bom Juá, Brumado, Ipiaú, Jacaraci, Macaúbas, Santa Maria da Vitória, Itapetininga e Jequié.

O cursos ofertados têm duração mínima de oito semestres e as aulas acontecerão a distância por meio da internet, com base nos princípios de educação online, com encontros presenciais obrigatórios nos polos para discussão, orientações e avaliações.

Haverá reserva de vagas para candidatos que se autodeclarem “negros” (pretos ou pardos). Parte das vagas também está reservada para os candidatos que ainda não possuem diploma de ensino superior.

Resultados

De acordo com o cronograma, a UESB deve publicar o resultado final do Processo Seletivo

Especial UAB até o dia 22 de agosto, com publicação dos candidatos aprovados por curso, modalidade de concorrência, cidade/polo e critérios de seleção.

Os candidatos classificados dentro do número de vagas deverão realizar os procedimentos para a matrícula no período de 23 a 27 de agosto. É necessário enviar toda a documentação necessária para o registro acadêmico, conforme indicado no edital. O início das aulas está previsto para o dia 15 de setembro.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

