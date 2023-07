UESC oferta mais de 1,5 mil vagas em Vestibular EAD 2023

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) divulgou o edital de abertura do Vestibular 2023 para cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD). O processo seletivo visa a seleção de novos alunos para ingresso nos dois semestres letivos de 2024.

De acordo com o documento, a oferta total da UESC é de 1.512 (mil quinhentas e doze) vagas. As oportunidades estão sendo ofertadas através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Vestibular EAD 2023: Inscrições

O período de inscrição para o Vestibular EAD 2024 será das 9h do dia 30 de agosto ao dia 16h do dia 25 de setembro de 2023. Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da UESC.

Conforme as orientações da universidade, os interessados devem realizar o preenchimento de Formulário de Requerimento de inscrição. No momento do cadastro, o candidato deve informar todas as informações pessoais, escolares, e de contato. É também no ato da inscrição que os candidatos devem indicar uma opção de curso e um polo de apoio presencial.

Após preencher e enviar as informações, os candidatos devem imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição. O valor da taxa é de R$ 100,00 (cem reais). Conforme indicado no edital, o pagamento da taxa deverá ser efetuado até o dia 26 de setembro em qualquer banco para efetivar o cadastro.

O edital do Vestibular EAD 2023 indica que a UESC concederá isenção aos candidatos que puderem comprovar:

Ser servidor(a) da UESC ou

Possuir renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

Os pedidos de isenção devem ser feitos de forma virtual e exigem o envio de documentação para a comprovação dos critérios. Nesse sentido, para solicitar a isenção, no período de 30 de agosto até o dia 5 de setembro, o candidato deverá enviar os documentos necessários digitalizados, para o e-mail vestibular@uesc.br. O assunto do e-mail deve ser: “Documento

comprobatório de isenção de inscrição – Vestibular 2023”.

Vestibular EAD: Processo de seleção

Para fins de classificação dos candidatos, a UESC realizará a aplicação de prova composta por questões sobre os componentes curriculares do Ensino Médio. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está prevista para o dia 26 de novembro de 2023, com início às 13h, no horário oficial de Brasília.



Os locais de prova serão nos polos de apoio presencial que contam com a oferta de vagas Portanto, a provas serão aplicadas no Polo para o qual o(a) candidato(a) se inscrever para

concorrer por uma vaga.

Ainda conforme o edital, a UESC aplicará uma prova objetiva composta por uma proposta de redação e por 45 questões de múltipla escolha sobre as seguintes áreas:

Linguagens : Língua portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira

(Inglês ou Espanhol);

: Língua portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol); Ciências Humanas : História, Atualidades e Geografia;

: História, Atualidades e Geografia; Ciências da Natureza : Física, Química e Biologia;

: Física, Química e Biologia; Matemática.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, as mais de 1.500 vagas ofertadas são para os cursos de Licenciatura EAD. As opções disponíveis são Biologia, Física, Letras Vernáculas, Matemática e Pedagogia.

As oportunidades estão distribuídas entre os polos são Amargosa, Brumado, Ibicuí, Ibotirama, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Itapetinga, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Ipiaú, Itamarajú, Jequié e Itanhém.

A UESC ainda não divulgou a data de publicação do resultado final do Processo Seletivo EAD 2023. Em breve a instituição deve informar uma previsão para o resultado e período de matrícula para os aprovados em 1ª chamada.

Acesse o edital do Vestibular EAD na íntegra para mais informações.

