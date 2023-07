UFAM aplica provas da 1ª e da 2ª etapa do PSC neste domingo (30)

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) realiza neste domingo, dia 30 de julho, a aplicação das provas da 1ª e da 2ª etapa do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2023. Essa 1ª etapa do PSC é referente ao Projeto 2025, enquanto a 2ª etapa é referente ao Projeto 2024.

De acordo com o edital, a aplicação das provas será no período da manhã, das 08h15min à 12h15min (horário de Manaus), em diversos municípios do Estado.

A UFAM já divulgou o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), com os locais de prova, de modo que os candidatos já podem conferir onde realizarão as provas. Conforme indicado no edital, haverá locais de prova em Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus, Novo Aripuanã, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Parintins.

Composição das provas

As provas do PSC são compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio, de modo que os assuntos abordados na prova da 1ª etapa serão referentes aos conteúdos das disciplinas do 1º ano, enquanto a prova da 2ª etapa abarcará assuntos do 2º ano.

Ainda de acordo com o edital, a UFAM aplicará uma Prova de Conhecimentos Gerais composta por 54 (cinquenta e quatro) questões objetivas de múltipla escolha. Os 54 itens estarão distribuídos entre as seguintes disciplinas:

10 questões de Língua Portuguesa;

6 de Literatura;

6 de História;

6 de Geografia;

6 de Biologia;

6 de Química;

6 de Física;

8 de Matemática.





Orientações para as provas



De acordo com as orientações da UFAM, os candidatos devem chegar ao local de provas com uma hora de antecedência do início previsto, pois a universidade não permitirá o ingresso de novos alunos após o fechamento dos portões. O fechamento dos portões será às 08h00min, impreterivelmente (horário oficial de Manaus/Am).

Para ter acesso ao local de prova é obrigatório apresentar documento de identificação original com foto atualizada. Os estudantes também devem levar o CCI. Portanto, é obrigatório baixar e imprimir o CCI, que está disponível no site da Compec (Comissão Permanente de Concursos).

Além disso, a universidade recomenda levar caneta esferográfica fabricada com material transparente e tinta na cor preta. Conforme indicado no edital, a UFAM não permitirá o uso de equipamentos como calculadoras durante o exame.

Gabaritos e resultado do PSC

A divulgação do gabarito das provas está prevista também para o dia 30 de julho, após o encerramento da aplicação das provas. Segundo indicado no edital, caberá a interposição de recursos nos dois dias úteis seguintes.

Desse modo, os interessados poderão contestar os gabaritos preliminares e o caderno de questões de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Compec, até as 17h do dia 1º de agosto. Após a análise dos recursos, a UFAM divulgará o gabarito definitivo no dia 8 do mesmo mês.

Ainda de acordo com os editais, a divulgação do resultado das 1ª e 2ª, com o boletim de desempenho dos participantes, está prevista para o dia 11 de setembro de 2023. A partir dessa data, os candidatos poderão consultar suas notas no site da Compec.

Não há oferta de vagas para essas etapas, pois no vestibular seriado somente da 3ª etapa do PSC os estudantes concorrem às vagas ofertadas pela UFAM. Portanto, a classificação final dos candidatos é feita a partir do somatório das notas obtidas nas três etapas.

Os participantes da 1ª etapa do PSC poderão concorrer às vagas somente em 2025, após realizar a 3ª etapa, enquanto os participantes da 2ª fase poderão concorrer às vagas ofertadas em 2024.

Acesse o site da UFAM para mais informações sobre o PSC.

