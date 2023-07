UFC 290: Alexander Volkanovski x Yair Rodriguez transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting tem uma transmissão ao vivo para o evento UFC 290 de sábado, que acontece na T-Mobile Arena em Las Vegas e servirá como o destaque da Semana Internacional da Luta do UFC. A luta principal contará com Alexander Volkanovski defendendo seu cinturão peso pena na luta principal contra o campeão interino Yair Rodriguez.

Junte-se a Mike Heck e Conner Burks, do MMA Fighting, e outros convidados especiais, como Jed Meshew e Eric “New York Ric” Jackman, para assistir junto com o UFC 290 enquanto o card principal acontece.

No evento co-principal, Brandon Moreno defende seu recém-conquistado cinturão peso-mosca contra Alexandre Pantoja – que já derrotou Moreno duas vezes no passado.

O UFC 290 também terá uma possível eliminatória do título dos médios entre o ex-campeão Robert Whittaker e Dricus Du Plessis, e uma batalha dos leves entre Dan Hooker e Jalin Turner.

Dando início ao card principal, o altamente elogiado Bo Nickal fará sua segunda aparição no octógono enquanto enfrenta o estreante Val Woodburn.

Assista à watch party do UFC 290 do MMA Fighting às 21h45 ET / 18h45 PT acima.