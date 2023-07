UFC 290 Embedded, Episódio 4: ‘Estou feliz por ser violento’

No quarto episódio do UFC 290 Embedded, Belal Muhammad lembra Yair Rodriguez de um tweet maldoso que ele enviou para um próximo Robert Whittaker, Jalin Turner participa das comemorações de 4 de julho e experimenta a boa vida, Val Woodburn é apresentado a Las Vegas para sua luta de última hora com Bo Nickal e muito mais.

O UFC 290 acontece no sábado na T-Mobile Arena em Las Vegas e é encabeçado por um unificador do título dos penas entre o campeão indiscutível Alexander Volkanovski e Rodriguez.