UFC 290: Seis maiores lições do novo Evento do Ano

O UFC ainda sabe fazer um baita show. As vitórias dos títulos de Alexander Volkanovski e Alexandre Pantoja encabeçaram a mais recente oferta da Semana Internacional da Luta da promoção, que aconteceu no sábado na T-Mobile Arena em Las Vegas. O título duplo do campeonato liderou um card empilhado do UFC 290, que também viu Dricus Du Plessis anunciar seu contendor de maneira estrondosa, a despedida emocionante de Robbie Lawler e muito mais.

Com tanto para discutir, vamos mergulhar em nossos seis maiores tópicos de UFC 290.

1. Há oito anos, tive a honra de participar do UFC 189, card que incendiou o mundo do MMA e encerrou com a maior sequência de sete lutas da história do MMA. Ainda é minha memória favorita em mais de uma década trabalhando neste esporte. Aquela noite consolidou para sempre a celebração anual da Semana Internacional da Luta do UFC como o Super Bowl do MMA.

Tivemos alguns acertos e erros do IFW desde então, alguns cartões bons e ruins, e até mesmo alguns genuinamente ótimos, mas nenhum se aproximou da mágica que o UFC 189 nos deu em 2015 – pelo menos não até a noite de sábado. O UFC 290 não ultrapassará o UFC 189 como o pay-per-view mais memorável da IFW, mas certamente é o novo favorito para o Evento do Ano, e se não vencer a categoria até dezembro chegar, teremos um inferno de uma metade de trás de 2023.

Sem dúvida, um dos cartões mais doentios de todos os tempos! Emoção de cima para baixo! Deus, eu amo esse esporte! #UFC290 —Walt Harris (@thebigticket205) 9 de julho de 2023

Então vamos começar de cima, porque o legado que Alexander Volkanovski continua a construir está se tornando cada vez mais especial. Meu lutador peso por peso número 1 no MMA, Volkanovski basicamente roubou a alma de Yair Rodriguez no sábado de uma forma que ninguém fez desde Frankie Edgar em 2017, quando Rodriguez ainda estava em sua infância como artista marcial. Considerando os níveis de coração de Got That Dog In Him que Rodriguez mostrou na derrota contra Max Holloway alguns anos atrás, é um feito impressionante. E foi mais uma masterclass. Talvez a estatística mais ousada: apesar de enfrentar um dos atacantes mais perigosos e imprevisíveis da divisão dos penas, Volkanovski sofreu apenas 13 golpes de cabeça significativos em 14 minutos de ação.

Sim, Rodriguez acertou Volkanovski na cabeça menos de uma vez por minuto.

A discussão GOAT está além de cansativa e não estou interessado em me aprofundar nisso aqui, então vou apenas dizer que espero sinceramente que o UFC reserve Volkanovski contra Ilia Topuria a seguir. É assim que a grandeza é definida nesses debates. Acumulando defesas de título é infinitamente mais significativo e desafiador do que o fascínio de ser campeão de duas divisões. Do ponto de vista histórico, você prefere ser Anderson Silva do que Henry Cejudo. Se no final de sua carreira, Volkanovski conquistou o recorde de defesa do título peso-pena e o lançou alto nas nuvens, a história o olhará com mais carinho do que se ele vencesse Islam Makhachev em sua segunda chance.

Os leves e os penas estão em alta agora. Obstruir duas divisões profundas para uma revanche de um confronto campeão contra campeão que acabamos de ver em fevereiro não é o movimento. Deixe os dois reis libra por libra respirarem um pouco e, se continuarem vencendo, Makhachev x Volkanovski 2 só será mais impactante quando o revisitarmos em 2024.

2. Como Belal Muhammad apontou no sábado, continua a ser hilário em retrospecto que o UFC quase jogou sua divisão peso mosca no lixo só porque não gostou de Demetrious Johnson se defendendo contra a obsessão da promoção por TJ Dillashaw. Tudo o que os 125ers fizeram desde então foi bater o contendor da Luta do Ano após o contendor da Luta do Ano, e o UFC 290 não foi diferente. A vitória de Alexandre Pantoja sobre Brandon Moreno foi tão brilhante quanto parecia no papel, e muito mais.

Lembra quando o UFC ia acabar com essa categoria de peso? – Belal Muhammad (@bullyb170) 9 de julho de 2023

Eu marquei a luta por 49-46 para Pantoja, com Moreno reivindicando apenas a segunda rodada, embora eu possa ver o caso de um Pantoja 48-47. Dito isto, o scorecard de 49-46 de Moreno oferecido pelo juiz Ben Cartlidge pode ser um dos piores scorecards do ano. É uma surpresa, considerando a fonte – Cartlidge não é um Adalaide Byrd. Ele é um dos juízes mais respeitados e consistentes do MMA, então acho que todo mundo pode ter uma noite ruim. Acima de tudo, estou feliz por não ter importado, porque Pantoja foi brilhante em sua tão esperada chance de ouro.

Ninguém sofreu mais do que o novo campeão durante os três anos de desvio da divisão, enquanto Moreno e Figueiredo jogavam batata quente com o cinturão. Pantoja era o Next In Line não oficial desde 2021, ele já tinha vitórias legítimas no UFC sobre Moreno (x2) e Kai Kara-France, mas demorou até meados de 2023 para sua hora finalmente chegar. Considerando que ele é agora o segundo campeão peso mosca mais velho de todos os tempos, eu tinha preocupações muito reais no UFC 290 de que ele tropeçasse na temida Tony Ferguson Zone e perdesse sua janela por causa de fatores fora de seu controle. Mas, às vezes, um homem só tem o número de homem de outro e, a essa altura, fica claro que Pantoja é o bicho-papão da história de Moreno.

O presidente do UFC, Dana White, deu a entender que a promoção pode tentar marcar uma quarta luta Pantoja-Moreno a seguir, mas esperamos que cabeças mais frias prevaleçam quando a poeira baixar, porque Pantoja x Brandon Royval 2 apenas grita o caos da melhor maneira possível.

Viva os pesos-moscas.

3. Não tenho muito orgulho de um homem para admitir quando estou errado. Acontece o tempo todo. E cara, eu estava ERRROOOOOOONNNG sobre tudo e qualquer coisa relacionada à luta nº 1 do UFC 290.

Antes de sábado, a decisão de lançar todo o ímpeto aparentemente tênue de Dricus Du Plessis contra a parede de concreto que era Robert Whittaker parecia ridícula para uma divisão que precisava desesperadamente de um desafiante convincente para o campeão dos médios Israel Adesanya. Já havia calor entre Izzy e DDP! Por que arriscar isso contra alguém que já estava 0-2 contra o campeão, mas 12-0 contra todos os outros médios do UFC desde 2014?

Bem, a fuga que vimos no sábado à noite é o motivo pelo qual você arrisca. Depois de passar por cima de Whittaker de uma forma que nenhum dos médios, mas o campeão já havia feito antes, a luta rancorosa de DDP contra Adesanya de repente é 10 vezes maior e mais atraente do que era 24 horas atrás. Muito bem, casamenteiros do UFC. Você certamente acertou esta.

Talvez Dricus Du Plessis, que respira pelo nariz, seja realmente mais do que um meme? O sul-africano parecia mais perigoso e capaz contra Whittaker do que em toda a sua carreira no UFC. Se você é Adesanya, este é o maná do céu. Não muito tempo atrás, seu reinado de título estava preso em seu mal-estar de Anderson Silva por volta de 2008-09, com poucos contendores intrigantes no horizonte e reclamações (justificadas) de desempenhos apáticos beliscando seus calcanhares. Avanço rápido para hoje e Izzy acabou com uma das rivalidades mais loucas que vimos em anos e já tem um rival feito sob medida esperando por ele a seguir. Adesanya vs. Du Plessis vai ser enorme. Mal posso esperar.

(Se sábado foi uma indicação, também tem potencial para se tornar a rivalidade mais feia desde Nurmagomedov x McGregor. Não tenho certeza se a máquina da Disney está pronta para o que está por vir.)

4. Nove em cada 10 vezes, o UFC erra terrivelmente as aposentadorias de suas lendas. Mauricio Rua sendo provocado por no-namer. Frankie Edgar levando uma joelhada até o esquecimento em sua cidade natal. Eu poderia continuar, há muitos exemplos. Mas vamos também dar crédito a quem merece, porque o que vimos de Robbie Lawler no sábado à noite? Cada elemento, desde o matchmaking até o desempenho e o pacote de destaques pós-luta? Não é exagero chamar essa de uma das aposentadorias mais perfeitas da história do MMA, senão a número um.

Vinte e três anos em sua corrida incomparável, Lawler galopou para Valhalla com o terceiro nocaute mais rápido de sua carreira no Hall da Fama, uma enxurrada de 38 segundos de mãos esquerdas que deixou Niko Price flutuando sonolento para a terra do vento e dos fantasmas. Como quis o destino, Bob Violence foi implacável até o fim. É clichê chamar qualquer luta de “o fim de uma era”, mas o UFC 290 foi uma rara ocasião em que o clichê realmente se aplicou. Lawler era o único lutador que restava no elenco do UFC que lutou sob o guarda-chuva do Pride FC. Ele representou uma era diferente, uma época mais sem lei para o MMA, quando ele e seus colegas meninos de Bettendorf vagabundearam ao redor do mundo, causando medo nos corações como o flagelo do meio-oeste americano.

Escrevi no início desta semana que, em um esporte atormentado pela uniformidade, Lawler era um verdadeiro único. Isso é ainda mais verdadeiro agora do que no domingo passado. Ele é, sem dúvida, o competidor mais violento a amarrar um par de luvas de quatro onças, um shoo-in para qualquer Monte Rushmore dos lutadores mais divertidos do MMA, o único competidor a engolir três prêmios consecutivos de Lutas do Ano deste site (Johny Hendricks, 2014; Rory MacDonald, 2015; Carlos Condit, 2016), vencedor de pelo menos duas das maiores lutas de todos os tempos e dono de um dos segundos atos mais inesperados e espetaculares da história do UFC. Assisti Lawler se arrastar pela divisão dos médios do Strikeforce, perdendo cinco de oito em 2009-12. Eu nunca poderia ter previsto o cronômetro que ele eventualmente se tornaria.

Em uma noite cheia de momentos de arrepiar, Stone Cold Robert lutando contra as lágrimas na gaiola enquanto assistia a um rolo de destaque de sua carreira foi o mais emocionante de todos.

Todos saúdam o Rei da Violência. Agora e sempre. O único homem que nem mesmo os deuses do sangue ousariam desafiar em sua saída. Obrigado pelas memórias, campeão. Foi uma viagem e tanto.

(Além disso, parabéns a Lawler – o homem sempre foi um grande selecionador sorrateiro de músicas de paralisação. “Hold On, I’m Coming” foi uma faixa lendária para seu reinado de título, mas O último dos Moicanos tema para sua despedida? Lindo. Adequado demais para um dos últimos OGs restantes. Espero que o UFC veja a reação profunda que a luta de Lawler recebeu na noite de sábado e ajuste sua estratégia – e matchmaking – para que as lendas que se aposentam sigam em frente.)

4b. Além disso, esta continua sendo uma das falas mais frias já lançadas em uma entrevista.

Robbie Lawler. Que lenda.

5. Alerta de spoiler: semelhante ao evento co-principal de sábado, vá em frente e marque Dan Hooker x Jalin Turner em sua lista de lutas do ano, porque há 98% de chance de também estarmos falando sobre isso. assim que dezembro chegar.

O renascimento zumbi de Hooker após uma brutal rodada de abertura foi lindamente emblemático do renascimento da carreira que “The Hangman” passou desde seu período de 1-4 de junho de 2020 a março de 2022, que quase levou seu sustento do UFC a uma sepultura precoce. Às vezes, Hooker parecia cozido depois de sua guerra com Dustin Poirier. Três derrotas por paralisação no primeiro round, acompanhadas pela queda de peso obrigatória e desesperada que geralmente sinaliza o último suspiro de um ex-concorrente que está se afogando.

Mas Hooker mais uma vez mostrou a tolice de descartar uma mercadoria comprovada ainda na casa dos 30 anos, que simplesmente atingiu um trecho difícil contra o topo, o topo, principal concorrência. O homem ainda é mais duro do que um bife cozido demais – e essa troca pós-luta foi simplesmente deliciosa.

Joe Rogan: “Você quebrou o braço durante a luta?”

Dan Hooker: “Apenas um arranhão.” (Ri loucamente.)

(A propósito, sim, Hooker realmente quebrou o pulso no segundo round.)

Nunca esqueça que os lutadores são uma raça humana diferente do resto de nós, meros mortais.

6. Esta é apenas uma sequência de todos os tempos de um árbitro de MMA.

Tatsuro Taira não tinha absolutamente nenhuma ideia do que Herb Dean estava tentando comunicar aqui.

Faça uma reverência, Herb. Apenas coisas tremendas.