UFC 291: Dustin Poirier x Justin Gaethje 2 transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting tem uma watch party com transmissão ao vivo para o evento UFC 291 de sábado, que acontece no Delta Center, em Salt Lake City. O evento principal apresenta uma revanche altamente antecipada entre os ex-campeões interinos Dustin Poirier e Justin Gaethje pelo título vago do BMF.

Junte-se a Mike Heck e Conner Burks, do MMA Fighting, e outros convidados especiais, como Shaheen Al-Shatti, para assistir junto com o UFC 291 enquanto o card principal acontece.

No evento co-principal, o ex-campeão dos meio-pesados ​​Jan Blachowicz busca seu ingresso para mais uma disputa de cinturão ao enfrentar Alex Pereira na estreia do ex-campeão dos médios dentro do octógono.

O UFC 291 também traz o duelo dos pesos pesados ​​entre Derrick Lewis e Marcos Rogério de Lima, além da disputa dos leves entre o ex-campeão interino Tony Ferguson e Bobby Green.

O início do card principal é o retorno de Michael Chiesa em sua primeira luta desde novembro de 2021, contra o sempre divertido Kevin Holland.

Assista à watch party do UFC 291 do MMA Fighting às 21h45 ET / 18h45 PT acima.