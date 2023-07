No primeiro episódio de UFC 291 Integradoa equipe de Dustin Poirier interrompe seu trabalho antes de sua revanche no evento principal com Justin Gaethje, Gaethje monta acampamento em Utah em busca de vingança, Stephen “Wonderboy” Thompson recebe uma arma de ar personalizada, Michel Pereira se une aos militares dos EUA para um treinamento especial, Jan Blachowicz e Alex Pereira se aclimatam à altitude e muito mais.