UFC: A estreia de Josiah Harrell no UFC foi prejudicada por uma doença não diagnosticada, sendo submetido a uma cirurgia no cérebro

EUuma reviravolta do destino, Josiah Harrelldefinido para o seu UFC estreia, agora será submetido a uma cirurgia no cérebro depois que um exame de ressonância magnética revelou uma doença não diagnosticada. A ressonância magnética pré-luta, uma exigência do UFC e Comissão Atlética do Estado de Nevadadescobriu que Harrell tem moyamoyauma doença rara dos vasos sanguíneos.

Harrel estava programado para enfrentar Jack Della Maddalena em uma luta meio-médio em UFC 290 em Las Vegas neste sábado. No entanto, ele teve que desistir da luta devido aos resultados da ressonância magnética. Maurice Blancoo gerente de Harrell, referiu-se à descoberta como “uma bênção disfarçada”, reconhecendo o perigo potencial de continuar a competir.

Branco afirmou que após se recuperar da cirurgia, Harrell pretende voltar ao octógono. A situação que levou à oportunidade de Harrell lutar no card foi feliz. Sean Bradyoriginalmente programado para enfrentar da Madalenateve que se retirar devido a surtos sépticos no cotovelo esquerdo, abrindo a porta para Harrell como substituto de última hora.

Com um recorde invicto em sete lutas profissionais em Ohio, Pensilvânia e Kentucky, o potencial de Harrell no UFC era promissor. Vale a pena notar que nenhuma dessas jurisdições exigiu que ele se submetesse a uma ressonância magnética antes de competir.

O que é Moyamoya?

HarrelO caso de não é a primeira vez que moyamoya é descoberto por meio de uma ressonância magnética no UFC. Em 2019, Vince Murdock recebeu o mesmo diagnóstico em circunstâncias semelhantes, mas se recuperou totalmente e voltou ao octógono.

moyamoya é uma condição caracterizada por artérias bloqueadas na base do cérebro, de acordo com o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Derrame.

Embora a estreia de Harrell no UFC possa ser adiada, sua saúde e bem-estar têm precedência, e seu espírito de luta permanece intacto enquanto ele espera retornar ao esporte que ama.