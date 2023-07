UFC: A guerra entre Tópicos e Twitter acaba de tornar a luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg mais pessoal

Mark Zuckerberg já estava fazendo essa possível briga de jaula com Elon Musk mais emocionante depois de aparentemente aceitar o desafio. Não sabíamos o que estava reservado para todos, uma narrativa que tomou conta de toda a internet com a chegada de Threads. Uma cópia flagrante do Twitter de Elon Musk menos os trolls agressivos e as teorias da conspiração. Essa é provavelmente a melhor maneira de descrever a nova plataforma de Mark Zuckerberg. Se a luta entre os dois dentro de uma jaula não estava muito empolgada, essa jogada de Zuck tornou o assunto pessoal para os dois. Se algum dia conseguirmos vê-los lutar, pode haver ódio em seus olhos e podemos ver um bom show. Dana White só pode sentar e saborear o momento em que tudo acontece, possível no Coliseu de Roma.

Threads podem matar o Twitter?

A morte potencial do Twitter agora é uma realidade, já que o Threads conquistou mais de 30 milhões de novos assinantes nas primeiras 24 horas desde o lançamento. O truque aqui é que Zuckerberg está permitindo que as pessoas no Instagram simplesmente transfiram seu mesmo identificador para o Threads. A popular rede social tem cerca de 2,4 bilhões de assinantes, enquanto o Twitter mal passa dos 350 milhões. Essa estratégia está funcionando muito melhor do que a ideia do Metaverso de Mark Zuckerberg. Meta tentou passar as conversas para um espaço virtual, mas falhou miseravelmente. Com Threads, as intenções de Mark Zuckerberg de vencer Elon Musk antes mesmo de lutar estão indo de acordo com o planejado.

A luta em si já parece muito promissora, especialmente com essa reviravolta na história. Zuckerberg treina há alguns anos no MMA, enquanto Musk recentemente começou a treinar com ninguém menos que Georges St. Pierre. O próprio Elon reconheceu publicamente que precisa de muito mais treinamento antes mesmo de pensar em entrar naquele octógono com Zuck. Porque no cenário da mídia social, Mark acabou de levar um grande W contra Elon e parece que ele poderia chutar a bunda de Musk. Agora sabemos que quando eles lutam, podemos até ver um pouco de sangue.