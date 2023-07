UFC: A primeira postagem de Israel Adesanya no Threads é um encontro pessoal com Jon Jones: Como foi?

A alguns anos atrás quando Jon Jones estava tirando uma folga do UFCele era bastante ativo nas mídias sociais e entrou em uma grande briga no Twitter contra Israel Adesanya. Realmente parecia que os dois se odiavam por um tempo. Se Jones tivesse permanecido na divisão dos meio-pesados, muitos teriam apostado que Izzy subiria de categoria apenas para lutar contra ele. Stylebender eventualmente fez isso, mas não se saiu bem nessa divisão, por isso permaneceu no peso médio. Depois de duas lutas cruciais para sua carreira contra Alex Pereira, Adesanya pode ter certeza de que é um dos melhores pesos médios da história do UFC e continua campeão. Simultaneamente, Jon Jones voltou de se fortalecer para conquistar o peso pesado.

Em uma única luta, Jones sagrou-se campeão após conquistar o título vago com uma finalização no Ciryl Gane. Nos meses seguintes, Jones e Adesanya elogiaram um ao outro. O que significa que eles não tinham mais carne bovina. Na última quarta-feira, tivemos o primeiro encontro presencial que aconteceu em Las Vegas. Adesanya aproveitou para postar sua primeira Tópicos conteúdo em forma de vídeo onde ele aparece saindo com Jon Jones. Em seu canal oficial no Youtube, há até provas de que os dois brigaram um pouco. Claramente, eles ainda poderiam lutar entre si, mas ainda têm muito respeito um pelo outro. Estamos falando de dois dos maiores que já fizeram isso.

O que vem a seguir para Adesanya e Jones no UFC?

O campeão dos médios não tem uma luta marcada no momento, ele acabou de sair de uma briga de duas lutas contra Alex Pereira. Ele saiu vitorioso e está demorando para escolher o próximo adversário. todos nós suspeitamos Sean Strickland pode ser o próximo na fila para o título, mas Dana White ainda não confirmou nada. Tão longe quanto Jon Jones vai, ele está pronto para lutar Stipe Miocic em algum momento do segundo semestre de 2023. Ele defenderá seu título dos pesados ​​pela primeira vez contra outro grande peso pesado. Ver esses dois se encontrarem pessoalmente é um presente para todos os fãs de MMA em geral.